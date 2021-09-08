Сериал "Вертинский" Первого канала выйдет в онлайн-кинотеатре KION 13 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сериал "Вертинский" о жизни и творчестве знаменитого русского артиста и композитора Александра Вертинского станет первым сериалом Первого канала с премьерой на онлайн-платформе, он выйдет в онлайн-кинотеатре KION в ночь на 13 сентября, а позднее будет показан в эфире Первого канала, сообщил журналистам в среду генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин.

В Москве в среду состоялась премьера сериала, были показаны первые две серии. Режиссером "Вертинского" выступила Авдотья Смирнова. Съемки проходили в трех странах: России, Турции и Венгрии, в сериале более 360 говорящих персонажей, в съемках было задействовано более 8 тыс. человек массовки.

"Для нас это один из самых дорогих проектов. Он дорогой для души и дорогой для экономики", - признался журналистам генеральный директор Первого канала и продюсер проекта Константин Эрнст.

Исполнительный продюсер сериала Наталья Смирнова в свою очередь заявила, что это была огромная и сложная работа, но прекрасная, "потому что такой материал дает возможность и художникам, и творцам, и продюсерской группе и административной проявить какие-то необыкновенные новые способности".

Она привела статистику по проекту. "364 говорящих персонажа, 8 тыс. 525 человек массовки, 368 объектов по сценарию, 36 крупных декораций, включая Шанхай, длина которого 400 метров, 135 человек постоянной группы, 665 человек общее количество людей, занятых в проекте. <…> Три страны, четыре города, 55 чемоданов с костюмами и гримом", - перечислила Смирнова.

Как создавали сериал

Как рассказал Эрнст, снять сериал о Вертинском предложила дочь певца Анастасия Вертинская. Сценарий был написан Авдотьей Смирновой и Анной Пармас при участии Джона Шемякина. Однако в 2014 году проект заморозили из-за экономических проблем. Потом в проект вошли Роман Абрамович и Сергей Адоньев, что позволило в итоге его закончить.

У сериала две версии. Одна будет показываться на платформе KION с ограничением 18+, другая - для классического телевидения - выйдет в эфире Первого канала спустя шесть месяцев.

Как отметил Мишин, премьера "Вертинского" на платформе должна была состояться 9 сентября, но проект пригласили к участию в фестивале "Пилот", который пройдет 10-11 сентября. Поэтому релиз первых двух серий произойдет в ночь на 13 сентября.

"Вертинский" - это история известного русского артиста ХХ века, который покинул Россию в 1919 году и вернулся в СССР в 1943 г. В сериале снимались Алексей Филимонов, который сам исполнил все песни, звучащие в проекте, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Виктория Исакова и другие. Над женскими костюмами работала известный модельер, дебютант в мире кино Светлана Тегин. Вторым художником по костюмам был Дмитрий Андреев (лауреат премий "Золотой Орел" и "Ника"), взяв на себя мужских персонажей, актеров второго плана и массовых сцен. Генеральные продюсеры: Константин Эрнст (Первый канал), Сергей Титинков (Первый канал), Наталья Смирнова ("Глобус-фильм"). Производство кинокомпании "Глобус-фильм".