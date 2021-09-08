В Москве состоялась премьера фильма о крымских татарах

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Видные общественные деятели крымско-татарского народа, руководство Крыма, а также представители российской научной и творческой интеллигенции собрались 8 сентября на премьеру документально-художественного фильма "Керчек" ("Правда"), который рассказывает о нынешнем дне крымских татар. Показ прошел в московском "Доме Кино".

Представляя свою работу, режиссер ленты Диана Кади рассказала, что стремилась показать, как "развивается, созидает, творит и вносит свой вклад в развитие Крыма и России в целом" крымско-татарский народ. По ее словам, фильм открывает характер и саму душу крымско-татарского народа через его обычаи, творчество и быт. В картине снимались самые разные люди, занятые в разных сферах жизни и деятельности, но объединенные любовью к своим традициям и своей уникальной культуре.

"Я бы охарактеризовала свою работу как "фильм-визитку", который знакомит аудиторию с крымско-татарским народом и его истинным характером", - пояснила режиссер свой замысел в беседе с корреспондентом ТАСС. По ее словам, это становится сегодня особенно важным на фоне попыток запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" и украинского руководства разжигать межнациональные конфликты. "Я вижу как украинские крымские татары ведут себя в информационном поле, они сосредоточены на негативе, на том, что нас разъединяет, нас, я имею ввиду народ русский и крымско-татарский, спекулируют на мифах, исторических обидах и так далее", - пояснила она.

"Я решила не следовать их примеру и все-таки сосредоточиться на позитиве, - продолжала Кади. - Поэтому я сняла фильм о тех, кто созидает, кто развивается - о деятелях культуры, искусства, историках. То есть этот фильм развенчивает мифы и стереотипы, и он абсолютно аполитичен. Добрый, хороший "фильм-визитка". Моей задачей было показать трудолюбивый и талантливый крымско-татарский народ, сделать так, чтобы у наших народов было больше точек соприкосновения".

Герои ленты рассказывают с экрана о тех изменениях, которые произошли в Крыму после его воссоединения с Россией, о нынешнем положении крымских татар, об усилиях по сохранению и развитию их культуры и языка.

"Крым становится цветущим, конструктивно выстроенным и в отношениях между людьми, и в социальном плане", - поделился своими впечатлениями с корреспондентом ТАСС после премьеры председатель правления общественного движения "Герои Крыма" Ибраим Ширин. "Уверен, что крымские татары включатся во все происходящее и будут полностью участвовать во всех политических, культурных процессах развития Крыма и России в целом, - отметил он. - Традиция обогащает другую традицию, народ обогащает другой народ, и тем самым мы сплетаем нечто уникальное".

В свою очередь заместитель муфтия Крыма Раим Гафаров выразил надежду, что недругам не удастся расколоть крымско-татарский народ, традиции которого, по его словам, служат своего рода иммунитетом, срабатывающим при попытках оказать влияние извне.

Приехавший на премьеру вице-премьер правительства Крыма - постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов высоко оценил работу Дианы Кади. "Она вносит очень большой вклад своим простым фильмом о жизни людей, потому что сегодня весь акцент наших противников сосредоточен на том, чтобы исказить правду, а она за правду, и говорит правду, и фильм у нее простой о правде", - сказал он.

"Именно такие фильмы раскрывают реальный характер крымско-татарского народа. Фильм основан на истории простых людей, на истории и культуре древнего народа, на любви к родине. Думаю, им будут крайне недовольны наши недруги, которые распространяют лживые мифы о том, что происходит в Крыму. Я вот буквально сегодня прочитал, что в душе крымско-татарского народа якобы кипит ненависть. Неправда! Там кипит любовь. И в этом политическое значение этого абсолютно неполитического фильма", - заключил Мурадов.

Воссоединение Крыма с Россией

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.