Фильм Киры Коваленко представит Россию на открывающемся фестивале в Торонто

ОТТАВА, 9 сентября. /ТАСС/. Фильм "Разжимая кулаки" (2021) российского режиссера Киры Коваленко представит Россию на открывающемся в четверг 46-м Международном кинофестивале в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе киносмотра, в этом году зрители увидят 132 фильма из нескольких десятков стран мира.

Единственная российская кинолента будет показана 13, 14 и 18 сентября в рамках программы "Современное мировое кино", это станет ее североамериканской премьерой. События фильма "Разжимая кулаки" разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии, куда после трагических событий перевез свою семью главный герой Заур.

Коваленко родилась в Нальчике. В 2015 году окончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х. М. Бербекова. "Разжимая кулаки" - ее вторая режиссерская работа, дебютный фильм Коваленко "Софичка" по одноименной повести Фазиля Искандера в 2016 году был показан на кинофестивале в Таллине. Картина "Разжимая кулаки" уже получила Гран-при программы авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале.

В этот раз впервые с прошлого года кинофестиваль примет зрителей, но часть показов будет проходить в онлайн-формате. Пандемия нового коронавируса нанесла удар по киноиндустрии, но, как отметили в пресс-службе, ситуация постепенно начинает выправляться. "Если в 2019 году на киносмотре было 333 кинокартины, то в 2020 году - всего 99 фильмов. В этом году в Торонто покажут уже более 130 кинолент", - уточнила собеседница агентства.

Кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года и является одним из крупнейших в мире. В этом году он проходит с 9 по 18 сентября. На киносмотре ожидаются гала-презентации таких фильмов, как "Белфаст" (Belfast, 2021) режиссера Кеннета Браны, "Дорогой Эван Хансен" (Dear Evan Hansen, 2021) Стивена Чбоски и "Бал безумцев" (Le Bal des Folles, 2021) Мелани Лоран. В программу фестиваля попали и фильмы с уже завершившихся киносмотров, такие как "Худший человек на свете" (Verdens verste menneske, 2021) Йоакима Триера, "История моей жены" (A felesegem tortenete, 2021) Ильдико Эньеди и "Маленькая мама" (Petite Maman, 2021) Селин Сьямма.

На TIFF нет официального жюри, а главной наградой является "Приз зрительских симпатий", присуждаемый по результатам голосования зрителей. В прошлом году фильм "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) работающей в США китаянки Хлои Чжао получил Гран-при 45-го Международного кинофестиваля в Торонто.