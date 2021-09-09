Премьера сериала "Пропавшая" Вадима Перельмана состоится на "КиноПоиск HD"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Мини-сериал "Пропавшая" Вадима Перельмана о возвращении в семью дочери, которая исчезла 10 лет назад, выходит на "КиноПоиск HD". По словам режиссера, главной загадкой проекта становится героиня Лизы Янковской.

"В "Пропавшей" есть загадка - главная героиня этой истории. Мы до конца не знаем, кто она. И в поисках этого существует простор для нагнетания напряжения, что является одним из элементов жанра триллера. Когда она возвращается домой, в каком-то смысле испорченная, оказывается, что это не сплочает семью, а разрушает ее", - отметил Перельман, чьи слова привели в пресс-службе платформы.

Образ Лены в сериале воплотила Лиза Янковская. По словам актрисы, героиню отличает "непростой багаж мотивов и тайн прошлого". "Нужно было все эти проблемы достать и понять ее. Иногда было сложно держать в себе эти разные полярности: детскую наивность и какую-то разрушительную тьму одновременно. Я периодически теряла это тонкое состояние, но Вадим всегда меня возвращал - мы с ним постоянно обсуждали роль. На Лене строится тайна нашего фильма, а для того, чтобы сыграть эту тайну, нужно было знать все про мир, из которого Лена пришла. Зритель этого мира не знает и, возможно, и не узнает. А нам нужно было знать его обязательно", - рассказала она.

Роли родителей в фильме сыграли Мария Куликова и Владимир Мишуков. Актер подчеркнул, что на проекте сложился замечательный тандем оператора Владислава Опельянца и режиссера Вадима Перельмана, которым удалось создать атмосферу творческого единения на площадке. Зрителей ожидают четыре серии, первые две выйдут в онлайн-кинотеатре в четверг.

Режиссер Вадим Перельман много лет работает как в России, так и за рубежом. Его первый фильм "Дом из песка и тумана" с Дженнифер Коннелли и Беном Кингсли получил несколько номинаций на "Оскар", особую известность среди отечественной аудитории получил после сериала "Измены", главную роль в котором исполнила Елена Лядова. На международном Берлинском кинофестивале в 2020 году показали драму Перельмана "Уроки фарси".