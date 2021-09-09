Сюзанна Кларк получила Женскую премию за художественную литературу за роман "Пиранези"

ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Английская писательница Сюзанна Кларк стала обладательницей британской Женской премии за художественную литературу (The Women's Prize for Fiction). Об этом объявлено в среду на церемонии вручения награды.

Бронзовую статуэтку "Бесси" и причитающийся вместе с ней чек на £30 тыс. ($41 тыс.) Кларк получила за роман "Пиранези" (Piranesi), написанный в жанре магического реализма и опубликованный в 2020 году. На его страницах рассказывается история заглавного героя, живущего в причудливом мире своего бесконечного замка, где однажды он встречает таинственного незнакомца.

Этот роман Кларк опубликовала спустя 16 лет после своего дебютного произведения "Джонатан Стрендж и мистер Норрелл" (Jonathan Strange & Mr. Norrell). Книга, повествующая о волшебниках в выдуманной Англии XIX века, стала мировым бестселлером - во всем мире было продано более 4 млн копий романа. Она получила множество премий и вошла в длинный список Букеровской премии в 2004 году.

61-летняя писательница, у которой через какое-то время после написания первого романа был диагностирован синдром хронической усталости, посвятила свою премию другим женщинам, которые, как и она сама, столкнулись в своей жизни с продолжительными проблемами со здоровьем. "Для меня двойная честь быть здесь. И моя надежда заключается в том, что мое присутствие здесь сегодня вечером даст смелости другим женщинам, которые стали нетрудоспособными в связи с продолжительной болезнью", - заявила она, получая премию.

Женская премия за художественную литературу была учреждена в 1996 году после того, как за пять лет до этого ни одна писательница не была включена в короткий список Букеровской премии. Это произошло даже несмотря на то, что 60% всех книг, опубликованных в том году, вышли из-под пера авторов-женщин. В разные годы она называлась Литературная премия "Оранж" или Женская премия за художественную литературу "Бейлис". Среди лауреатов премии такие писательницы, как Энн Пэтчетт, Мерилин Робинсон, Али Смит, Чимаманда Нгози Адичи и другие.