Критики высоко оценили российский фильм "Капитан Волконогов бежал" на фестивале в Венеции

Премьера российской драмы "Капитан Волконогов бежал" с Юрой Борисовым и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях состоялась накануне. Главным героем проекта становится сотрудник особого подразделения правоохранительных органов, чья жизнь меняется, когда его самого объявляют преступником. Капитан скрывается на городской окраине, где встречает вестника с того света. Он сообщает Волконогову, что путь к спасению тот найдет только после того, как получит прощение хотя бы от одного человека, в чей дом принес смерть.

Согласно международному рейтингу, критики оценили картину на 4 балла, некоторые эксперты поставили фильму высшую оценку. Итальянские критики оценили проект чуть ниже - в 2,4 балла, предпочтение они по-прежнему отдают драме "Рука бога" (E stata la mano di Dio) итальянского режиссера Паоло Соррентино, которая к концу фестиваля делит первое место с биографическим фильмом "Здесь смеюсь я" (Qui rido io) режиссера Марио Мартоне о неаполитанском актере и драматурге Эдуардо Скарпетта.

Международный Венецианский кинофестиваль продлится на итальянском острове Лидо до 11 сентября. В основную конкурсную программу включили 21 картину, на данный момент критики увидели уже 17 фильмов. В ближайшие дни им предстоит оценить криминальный триллер "На работе: Пропавшие 8" (On The Job: The Missing 8) Эрика Матти, "Другой мир" (Un autre monde) Стефана Бризе, "Америка Латина" (America Latina) братьев Д’Инноченцо и "Не оставляй следов" (Zeby nie bylo sladow) Яна П. Матушинского.

Журнал Ciak ежедневно публикуется в рамках Венецианского фестиваля о сообщает о главных событиях минувшего дня. На его страницах также публикуются рейтинги предпочтений кинокритиков.