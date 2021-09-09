Ляйсан Утяшева представит танцевальный спектакль Carmen P.S. на основе новеллы Мериме

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева весной 2022 года представит спектакль Carmen P.S. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе проекта.

"Carmen P.S. - это авторское переосмысление и продолжение всемирно известной истории любви, страсти, выбора и непреодолимого стремления к свободе Проспера Мериме", - пояснили организаторы.

Это будет 80-минутный спектакль без слов, режиссером-постановщиком станет Анастасия Вядро, идейный вдохновитель и продюсер - Ляйсан Утяшева. Премьера в Москве пройдет в "Крокус Сити Холле" 25 апреля, в Санкт-Петербурге - в ДК Ленсовета 29 апреля.

Утяшева лично примет участие в постановке. Это уже не первый хореографический проект гимнастки: она дебютировала в балете "Болеро" на сцене "Новой оперы". Также в новом проекте будут задействованы Олег Клевакин, Дмитрий Щебет, Юлия Горленкова, Екатерина Сулименко, Таисия Шумова и Артем Хромых. Для режиссера Анастасии Вядро он станет дебютом.

В основе постановки - современная хореография, традиционный испанский танец, медиа-арт и музыка Райна Оттера. "Я безумно доволен той широтой мысли, которую нам удалось изобразить, - привели в пресс-службе слова композитора. - Это действительно уникальный проект, который полностью переосмысляет не только традиционный жанр, но и само искусство танца, где органика традиционного фламенко и кастаньет сливаются с авторским видением, и вместе они обретают новую форму".

Утяшева отметила, что постановка найдет отклик в каждом зрителе.