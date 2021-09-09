Писатель Филипп Клодель занял пост генерального секретаря Гонкуровской академии

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Французский писатель и кинорежиссер Филипп Клодель официально вступил в должность генерального секретаря Гонкуровской академии. Об этом сообщили в четверг в этом сообществе, ежегодно вручающем самую престижную литературную премию во Франции.

Как указали в академии, до настоящего времени 59-летний писатель был исполняющим обязанности генерального секретаря.

Клодель является автором более двух десятков романов. В 2003 году его книга "Серые души" (Les Ames grises) была удостоена премии Ренадо. В 2007 году роман "Мое имя Бродек" (Le Rapport de Brodeck) был отмечена Гонкуровской премии лицеистов.

Гонкуровская премия была учреждена французскими писателями братьями Эдмоном и Жюлем де Гонкур, чтобы поддержать коллег по цеху. Ее первый лауреат Джон-Антуан Но удостоился награды в 1903 году за роман "Враждебная сила".

В состав Гонкуровской академии входят 10 человек. Из общего числа отбираются сначала четыре финалиста конкурса, а затем и победитель.

На протяжении долгой истории академия не раз подвергалась критике за то, что проглядела выдающихся авторов. Награда не досталась даже классику французской словесности Сидони-Габриэль Колетт, ставшей со временем президентом академии. Тем не менее академики не ошиблись в выборе, когда назвали лауреатами таких корифеев французской литературы, как Марсель Пруст, Морис Дрюон и Андре Мальро.

Гонкуровская премия вручается авторам, пишущим на французском языке. Ее лауреатами становились, в частности, писавшие на французском авторы русского происхождения Анри Труайя, Эльза Триоле, Ромен Гари (дважды), Андре Макин.