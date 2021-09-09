Умер актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас

ВАРШАВА, 9 сентября. /ТАСС/. Известный польский актер театра и кино Веслав Голас умер в возрасте 90 лет после второго инсульта, который он перенес на прошлой неделе. Об этом в пятницу сообщила Gazeta Wyborcza со ссылкой на его дочь.

Международную актерскую славу Голасу принесла роль бойца Томаша Черешняка в телевизионном сериале "Четыре танкиста и собака" (1966 год), снятого по одноименной повести писателя и публициста Януша Пшимановского. Военно-приключенческий сериал был популярен как в Польше, так и в СССР, где его регулярно показывали во время летних и зимних школьных каникул, поскольку особым успехом он пользовался среди юной аудитории.

Голас родился в 1930 году в Кельце, расположенном в 150 км к югу от Варшавы. В возрасте 13 лет он вступил в ряды организации польского сопротивления "Серые шеренги", противостоявшей немецкой оккупации в период 1939 - 1945 гг. В "Серых шеренгах" состояли дети от 12 до 18 лет, которые готовились к восстанию, занимались разведывательно-диверсионной и партизанской деятельностью. Голас в декабре 1944 года в ходе неудачной операции был арестован гестапо и подвергся пыткам.

После окончания Второй мировой войны юноша поступил в варшавскую Государственную высшую театральную школу, став учеником прославленного польского актера и режиссера Александра Зельверовича, имя которого впоследствии было присвоено этому учебному заведению. Голас закончил театральную школу в 1954 году. Его актерская карьера прошла в столичном Драматическом театре (1955 - 1985 гг.) и Польском театре в Варшаве (1985 - 1992 гг.).