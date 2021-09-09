В Астрахани открыли фестиваль классической музыки стран Прикаспия

АСТРАХАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. В Астрахани открыли Каспийский фестиваль классической музыки "OperaFirst. Astrakhan 2021". В концертной программе примут участие звезды мировой оперы, которые дадут мастер-классы для начинающих исполнителей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе фестиваля.

Трехдневная программа фестиваля откроется камерным концертом "Каспий - Европа VIS- -VIS", 10 сентября Астраханский Театр Оперы и Балета представит кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский" в авторской постановке. OperaFirst завершится гала-концертом на Соборной площади Астраханского кремля с участием звезд мировой оперы и сводного симфонического оркестра стран Прикаспия.

"Сегодня открывается Каспийский фестиваль классической музыки "OperaFirst. Astrakhan 2021". В концертной программе примут участие звезды мировой оперы и деятели искусств из России, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Туркменистана. Звездные участники дадут бесплатные уроки исполнительского мастерства начинающим певцам, студентам творческих вузов и музыкальных училищ города. В первом мастер-классе французской оперной дивы Элизабет Видаль приняли участие около 40 слушателей", - рассказали в пресс-службе.

По словам куратора OperaFirst Федора Елесина, поддержка молодых талантов - одна из задач проекта, ведь "молодые ребята смогут напрямую пообщаться и взять уроки мастерства у людей, которые выступают в ведущих оперных театрах мира, непосредственное общение чрезвычайно ценно, кроме того, это способствует их вовлечению в международный культурный обмен".

Уточняется, что помимо очных мастер-классов, занятия проводятся и онлайн, чтобы к ним смогли присоединиться как можно больше начинающих музыкантов и оперных вокалистов мира. На участие в мастер-классах подано более 500 заявок от студентов из 20 стран, в том числе из Италии, Франции, Германии, США, Испании, Японии, Швейцарии, Македонии и России, сообщили в пресс-службе.

Как пояснил Федор Елесин, первоначально заявленная в программе Суми Чо из Республики Корея не сможет выступить на фестивале в связи с болезнью. "Анна Самуил - достойная замена, она наша соотечественница, ученица Ирины Архиповой и прима оперной сцены, покорившая мир. Анна является солисткой Staatsoper Berlin и любимицей знаменитого Даниеля Баренбойма. Она выступает на ведущих оперных площадках мира - "Ла Скала" и "Метрополитен-опера", крупнейших европейских оперных фестивалях - в Зальцбурге, Экс-ан-Провансе, Эдинбурге, Лондоне и других. Мы очень рады, что Анна примет участие в Каспийском фестивале", - цитирует пресс-служба Елесина.

О фестивале

По данным организаторов, ожидается, что масштабное музыкальное событие посетят руководители ряда федеральных министерств и ведомств и субъектов Российской Федерации, официальные представители Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Азербайджанской республики и Туркменистана, общественные деятели и представители СМИ - участники Каспийского медиафорума, который проходит в эти дни в Астрахани.

Прямую трансляцию с концертных площадок OperaFirst будут вести портал Культура. рф, благодаря технологии виртуальных концертных залов, созданных в регионе в рамках нацпроекта "Культура", в режиме онлайн ее смогут посмотреть жители отдаленных районов области.