Фестиваль "Щелкунчик приглашает" соберет 600 артистов и экспертов на Урале в марте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. VI Международный детско-юношеский конкурс исполнителей классического танца "Щелкунчик приглашает" пройдет в марте в Екатеринбурге и соберет около 600 участников. Об этом сообщили в четверг в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга.

"Значимое событие года не только для Екатеринбурга - это VI Международный детско-юношеский конкурс классического танца "Щелкунчик приглашает", который пройдет в конце марта. Он объединит около 600 исполнителей, педагогов, специалистов в области хореографического искусства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жюри традиционно возглавит народный артист России Сергей Филин.

"Щелкунчик" представит на конкурсе целый цикл номеров и балетных миниатюр", - сказали в департаменте.

Впервые конкурс прошел в 2010 году. Мероприятие собирает на Урале несколько сотен юных танцоров из разных регионов России и других стран. На гала-концерте вместе с детьми выступают звезды балета.