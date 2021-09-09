NFT-выставка впервые открылась на фестивале "Таврида.АРТ"

СУДАК /Республика Крым/, 9 сентября. /ТАСС/. Выставка "NFTизация", знакомящая с системой продажи произведений искусства в виде уникальных токенов, открылась 9 сентября на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму. В экспозицию вошли более 30 цифровых работ.

"В этом году стало понятно, что NFT - это инструмент, который позволяет талантливым ребятам максимально масштабировать охват своей аудитории, причем она не ограничивается Россией", - подчеркнул коллекционер цифрового искусства, партнер выставки Герберт Шопник.

Кураторы выставки поставили задачу познакомить молодых творцов - участников фестиваля "Таврида.АРТ" с прогрессивной технологией. "Если вы творец и освоите эту технологию, подумаете, как она применима в вашей области, то вы можете совершить прорыв", - отметила куратор выставки Анастасия Свиридова. "Мы хотим обратить внимание молодых художников на эту технологию. Для этого мы показываем работы других молодых творцов, которые уже преуспевают в этой области", - добавила куратор мероприятия Анастасия Перова.

На выставке представлены такие художники, как Артем Ткач, Роман Бобков, Ильяс Узяев, Никита Елизарьев и другие. Они демонстрируют применение NFT-произведений в разных областях: мода, музыка, гейминг, 3D-дизайн.

В NFT можно "положить" любую информацию: изображение, графику, видео, текст и так далее. NFT - non-fungible token - означает "невзаимозаменяемый", уникальный по своему содержанию токен. Это отличает его от обычных, равных по стоимости токенов, например, биткойнов. Инструмент связан с блокчейном: то, что попадает в цепочку, невозможно удалить и изменить. Система использует смарт-контракты, позволяющие отслеживать весь жизненный цикл NFT-произведения: когда его создали, когда, кому и за сколько продали, у кого находится.

Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберутся около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления. Хедлайнерами станут молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера "Таврида". На фестивале выступят Манижа, Дима Билан, группа "Ночные снайперы", Сосо Павлиашвили, Александр Иванов и группа "Рондо" и многие другие.