Новосибирские власти планируют профинансировать создание в регионе музея конструктивизма

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Минкультуры Новосибирской области планирует профинансировать создание музея конструктивизма в так называемом Доме с часами, здании, построенном в этом стиле и имеющем статус объекта культурного наследия регионального значения, выделив целевую субсидию в 2022 году. Сейчас мэрия города ведет переговоры с владельцами здания, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона

Новосибирск считается третьим по численности культурных памятников конструктивизма городом в России. Всего в городе насчитывается около 90 зданий, построенных в этом направлении в центре, части левобережья и правобережья города. Большая часть этих зданий, построенных в 1920-1930-х годах представляют собой историческую ценность.

"Министерство культуры Новосибирской области готово предоставить в 2022 году грант в форме субсидии из областного бюджета МАУК "Музей Новосибирска" для создания в закрепленных за музеем помещениях цокольного этажа либо помещениях первого этажа дома музея истории новосибирского конструктивизма (департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска и Музеем Новосибирска прорабатывает вопрос с собственником помещений о предоставлении их в долгосрочную аренду для создания музея)", - говорится в сообщении.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Минкультуры региона, в музее представят работы архитекторов, которые участвовали в сооружениях зданий в Новосибирске в стиле конструктивизма. Кроме этого, планируется размещение работ художников и скульпторов в этом направлении. Экспозиции будут демонстрироваться с использованием интерактивных экранов. Планируется, что это будет выставочная площадка. Она будет создаваться с привлечением инвесторов и за счет их финансирования.

Дом с часами - архитектурный памятник Новосибирска, построенный в 30-е годы прошлого века. На его фасаде размещены два квадратных циферблата уличных часов. Дом построили по проекту группы архитекторов при участии инженера Николая Никитина, будущего автора Останкинской телебашни и других уникальных конструкций. Как отметили в пресс-службе, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал идею комплексного ремонта многоквартирного дома-памятника.

"Здание уникальное, один из символов Новосибирска. Нужно говорить не о капитальном ремонте, а о реставрации объекта культурного наследия. Понятно, что это процесс во всех отношениях кропотливый. Надо подготовить очень серьезное обоснование всего комплекса работ, желательно - с привлечением внебюджетных инвестиций, с участием властей города Новосибирска. Первый шаг, самый серьезный и срочный - разработка и запуск программы реконструкции этого здания - мы сделаем, принципиальное решение принято", - подчеркнул губернатор.