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В Москве открылась выставка "МультКрасотки" на ВДНХ

Открытие мероприятия приурочено ко Всемирному дню красоты 9 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Выставка "МультКрасотки" 9 сентября открылась в "Союзмультпарке" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

"Эксклюзивная экспозиция выполненных в человеческий рост фигур - героинь знаменитых анимационных лент киностудии "Союзмультфильм". Открытие мероприятия приурочено ко Всемирному дню красоты, который отмечают ежегодно 9 сентября", - сказал собеседник агентства.

На выставке можно увидеть маму дяди Федора из "Трое из Простоквашино", принцессу из "Бременских музыкантов" и многих других красавиц - героинь мультфильмов.

"В фирменном магазине "Союзмультфильма" представлен парфюм, посвященный любимым мультикам. Лимитированная серия из десяти ароматов выпущена по случаю 85-летия киностудии "Союзмультфильм", который отмечается в 2021 году", - сказал собеседник агентства.

О павильоне

"Союзмультпарк" - единственный в России мультимедийный центр, посвященный отечественным мультфильмам. Павильон органично соединяет анимацию и современные технологии. Посетители отправляются в путешествие по 18 увлекательным интерактивным аттракционам, с помощью которых можно напрямую взаимодействовать с любимыми героями - Винни-Пухом, бременскими музыкантами, Карлсоном, жителями деревни Простоквашино, котенком по имени Гав, Ежиком в тумане, Маугли и многими другими.

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