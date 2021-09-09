Вышел трейлер фильма "Матрица: Воскрешение"

Первый трейлер фильма "Матрица: Воскрешение" вышел на официальном YouTube-канале студии Warner Bros. В видео зрители могут увидеть героев предыдущих частей франшизы - Томаса Андерсона (Нео) и Тринити.

К своим ролям вновь вернулись Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт-Смит. Также в фильме снялись Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Кристина Риччи, Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул-Матин II и другие. Режиссером фильма выступила Лана Вачовски.

Премьера фильма в России планируется 16 декабря.