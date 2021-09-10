Готика, пафос, бессонница. Какие спектакли посмотреть на гастролях БДТ

Приезд Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова в столицу — большой подарок для зрителей, особенно учитывая, какие постановки они везут. Это огромные, масштабные гастроли, наверное, одни из первых таких после пандемии. Это мощные декорации, сложная сценография и актеры, увидеть которых дорогого стоит. Всего будет показано девять спектаклей, десятый — "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель" Андрея Могучего — будет представлен на киноэкране. С полной программой гастролей можно ознакомиться на сайте (обратите внимание, часть спектаклей участвует в программе "Пушкинская карта"), а мы рассказываем о шести постановках, которые нельзя пропустить. "Волнение" Иван Вырыпаев 13 и 15 сентября, "Современник" Алиса Фрейндлих — одна из культовых актрис нашей страны. Ее снимали Рязанов, Тарковский, Тодоровский, о ней пишут пьесы, ставят спектакли, а в советское время девушки мечтали быть похожими на нее. В БДТ есть большой спектакль-посвящение Андрея Могучего "Алиса", сюжет которого, казалось бы, повторяет историю известной сказки, но на самом деле вся эта постановка — о жизни актрисы и об ее театре.

Иван Вырыпаев создал пьесу о писательнице польского происхождения Улье Рихте, которую играет Фрейндлих. В ее жилах течет и немецкая, и польская, и еврейская кровь, она родилась во время Второй мировой войны, а ее отец — офицер СС. Она неразговорчива и предпочитает замкнутый образ жизни, но все еще остается шикарной и достойной дамой, когда к ней приезжает брать интервью журналист, ее земляк. Они ведут беседу, и Рихте пытается осмыслить все, что произошло с нею, собеседники рассуждают о равноправии, толерантности, проблемах в искусстве и о тех сложностях, с которыми сталкиваются авторы в современном мире. "Ночной писатель" Ян Фабр 17 и 18 сентября, "Современник" Яна Фабра любители искусства у нас знают хорошо — правда, к сожалению, с какой-то не той стороны. Всему виной выставка в Эрмитаже "Рыцарь отчаяния — воин красоты", где были показаны чучела животных рядом с работами фламандских художников. И как бы он ни пытался убедить всех, что никто при создании экспонатов не пострадал и все было изготовлено из уже погибших животных, зоозащитники успели обвинить его в живодерстве. Ну если быть честными, некоторые решения Фабра и правда оказываются радикальными. У него, например, есть спектакль "Гора Олимп", который идет 24 часа без антракта, и там актерам приходится прыгать так долго, пока они не станут валиться с ног (но он не один такой — в спектакле "Ад" режиссер Ромео Кастеллуччи спустил на себя собак, которые с диким лаем атаковали его).

Но "Ночной писатель" — совершенно другой спектакль Фабра, тут нет никаких оргий, голых тел или гипертрофированной жестокости. На сцене один актер, одетый в деловой костюм, вся сцена усыпана белоснежной солью, декорации — стол, на нем графин с водой и стакан, ручка, стул и лампочка, свисающая с потолка. В основе спектакля — дневники самого Фабра, который, страдая от бессонницы, записывает свои мысли. Иногда они достаточно просты и понятны, иногда — пугающие и интимные. "Пьяные" Андрей Могучий 17–19 сентября, "Современник" Эта пьеса Ивана Вырыпаева, наверное, одна из самых любимых среди отечественных авторов. Ее уже ставили режиссер Марат Гацалов и композитор Сергей Невский — они расположили своих буквально пьяных персонажей на поворотных кругах: на сцене все менялось и крутилось столь же стремительно, как и в сюжете. В МХТ им. А.П. Чехова этот текст ставил Виктор Рыжаков — он своих героев поместил в минималистичные декорации и одел во все черное.

Могучий помещает актеров, которые и без того должны сыграть подвыпивших буржуа, в неудобные обстоятельства: все действие происходит на наклонной платформе с мягкой поверхностью — с нее вот-вот кто-то полетит в темноту зрительного зала (а герои — в темноту безысходности их бесцельной жизни). Все они кажутся довольно счастливыми: сливки общества, богатые и не обиженные ни в чем судьбой. Но присмотревшись, понимаешь: они так и не смогли найти истинной любви. И вот, находясь в таком состоянии, когда язык говорит быстрее, чем мозг успевает подумать, они сталкиваются между собой, совершенно чужие друг другу люди, и пытаются разобраться в себе и в окружающем мире, где им все время приходится притворяться кем-то другим. "Губернатор" Андрей Могучий 21 сентября, МХТ им. А.П. Чехова Премьера этого спектакля была приурочена к 100-летию Октябрьской революции. Ужас Кровавого воскресенья описал в своем рассказе Леонид Андреев, один из родоначальников экспрессионизма в русской литературе. В неком провинциальном городке идет бунт голодных рабочих, бастующие вместе с женами и детьми собираются у дома губернатора. Они кидают камни в окна, пытаются напасть на градоначальника, а его помощники с трудом спасают его, затаскивая внутрь. Он решает отдать приказ стрелять по толпе, в результате чего гибнет 47 человек. Но он уже не может жить, зная, что пошел против своего народа, и с раскаянием ждет расплаты.

Могучий сохраняет основную канву, но в центре оставляет именно последствия этого решения и терзания губернатора. Он создает абсолютно серое, зловещее пространство, напряженную атмосферу, которая начинается уже с длинного пролога, где актеры молчаливо выходят на сцену, расставляют стулья, садятся, им поправляют грим. Будто сам спектакль еще не начался. И так наступает самое томительное в жизни ожидание — ожидание смерти. Губернатор военным шагом мерит пространство своего кабинета, не моля о пощаде и прощении, он ждет часа расплаты. "Слава" Константин Богомолов 2 и 3 октября, РАМТ Главные герои — два молодых инженера Мотыльков и Маяк. Первый проводит вечера в благостном романтическом состоянии, будто в сцене из советского фильма: скромно целуется со своей невестой на лавочке в парке, мечтает о благополучной и спокойной семейной жизни. Второй же грезит о славе и готов пожертвовать жизнью, лишь бы оставить свое имя в истории. И такой шанс ему подворачивается: в долине Азау сходит лавина, и находящаяся там гидроэлектростанция оказывается под угрозой. Какое же решение примет руководство и кого отправит на эту миссию, фактически — на смерть?

Это очень пафосная пьеса Виктора Гусева, "пафосная пьеса против пафоса", как говорит о ней сам Богомолов. Она написана в стихах, с соответствующими высокопарными строчками, которые будто сошли с плакатов-агиток сталинского времени. Актеры БДТ — один прекраснее другого, отлично отыгрывают свои роли, с чувством, пылом и жаром выдавая свои строчки. "Сталин — сын трудового народа, / А я — трудового народа дочь", — произносит мать Мотылькова со сцены, и зал иногда рассыпается в восхищенных аплодисментах. Кто-то может плакать по левую руку от вас, а по правую — кто-то смеяться, а кому-то может быть страшно от своей реакции. Зрителю так до конца и не будет ясно — не стеб ли это. "Гроза" Андрей Могучий 12 октября, Театр им. Моссовета Пьеса Островского — одна из самых популярных в театрах, и как ее только не ставили: у Евгения Марчелли мужа и любовника Катерины играл один и тот же актер, а сам спектакль был представлен в современных декорациях; Денис Азаров бросил свою героиню не с обрыва, а под ноги равнодушной толпе; у Льва Эдинбурга представители темного царства были настолько очаровательными, что чуть ли не становились положительными персонажами. Так что Могучий оказался в непростой ситуации, где ему предстояло найти оригинальное решение.