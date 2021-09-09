Владимиро-Суздальский музей расторг контракт с проектировщиком реставрации Золотых ворот

ВЛАДИМИР, 9 сентября. /ТАСС/. Руководство государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника в одностороннем порядке расторгло договор с компанией, выполнявшей проект реставрации Золотых ворот во Владимире. Причиной стало нарушение сроков предоставления документа и невыполнение технического задания, сообщил в четверг журналистам гендиректор музея Сергей Рыбаков.

Разработка научно-проектной документации для реставрации белокаменного памятника ЮНЕСКО - Золотых ворот XII века началась во Владимире в июне 2020 года. Стоимость проекта, работа над которым завершилась летом 2021 года, составила более 7,4 млн рублей, победителем была признана компания "Тектоника". Ранее музейщики неоднократно заявляли о необходимости реставрации Золотых ворот. Специалисты сообщали о подвижном состоянии камней цоколя в основании арки и трещинах в стенах сооружения.

"Если подходить к вопросу чисто формально и по закону, то в сданной документации отсутствует целый ряд разделов - они просто не сделаны, то есть в соответствующий день, когда надо было сдавать, к этому дню разделы не изготовлены, то есть документация неполная, проект не может быть принят", - сказал Рыбаков.

Он уточнил, что в предоставленных проектировщиками документах отсутствуют исследования фундамента памятника, археологии и прочие разделы. Как пояснил Рыбаков, в 2020 году "Тектоника" также стала проектировщиком реставрации Рождественского собора в Боголюбове, однако по результатам научно-методического совета в Минкультуры РФ проект был отклонен для доработки. Проект реставрации Золотых ворот прошел госэкспертизу, однако, по словам Рыбакова, научно-методический совет по нему не состоится из-за расторжения договора.

"Мы расторгли контракт в одностороннем порядке, но фирма "Тектоника" с этим не согласна, и обратилась в суд с тем, чтобы оспорить наше решение, потому что, по их мнению, у нас на это нет достаточных оснований. Сейчас начался судебный процесс, который, вынужден отметить, <…> существенно тормозит процесс реставрации памятника. <…> Даже если суд признает правомерность расторжения, потом же можно подать апелляцию, и процесс может растянуться на достаточно длительное время, а пока процесс тянется, мы не сможем снова заказывать проект реставрации", - добавил Рыбаков.

О Золотых воротах

Символ Владимира, Золотые ворота, - выдающийся памятник древнерусской архитектуры. Ворота построены в 1164 году при князе Андрее Боголюбском как главная боевая и проездная башня крепости. Из пяти внешних ворот крепости уцелели одни - Золотые. Здание представляет собой высокую башню, прорезанную 14-метровым сводом с арочной перемычкой посередине, оно расположено в исторической части города и разделяет транспортные потоки центральной улицы Владимира. Внутри ворот расположена действующая музейная экспозиция.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах: Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.