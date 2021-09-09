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Лучшие проекты развития библиотек в регионах выбрали на фестивале "Таврида.АРТ"

Победители получат 1,5 млн рублей на реализацию проектов
Вера Теляшова и министр культуры РФ Ольга Любимова Пресс-служба Минкультуры
Описание
Вера Теляшова и министр культуры РФ Ольга Любимова
© Пресс-служба Минкультуры

СУДАК /Республика Крым/, 9 сентября. /ТАСС/. Проекты по развитию местных библиотек из Свердловской области, Республики Бурятия и Севастополя получили грантовую поддержку в рамках конкурса креативных идей развития культурных пространств "Место, где есть свет". Питчинг прошел в четверг на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.

Идеи оценивали министр культуры РФ Ольга Любимова, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров и другие эксперты. Победители получают финансовую поддержку на реализацию проекта в размере 1,5 млн рублей.

"Сейчас наградят лучших из лучших, потому что вы уже большие молодцы, - обратилась Любимова к участникам питчинга. - Это очень вдохновляет нас на большую серьезную и долгосрочную работу - когда мы понимаем, что в библиотеки нового формата будут приходить ваши ровесники, родители будут приводить маленьких ребят. Удачи вам всем, а мы постараемся вам помогать".

Всего на конкурс было подано 58 заявок, девять проектов было допущено к питчингу, три из них объявлены победителями. Сертификат из рук министра культуры РФ получила Вера Теляшова за проект "Культурно-библиотечно-промышленная коллаборация CultПром". По нему у молодежи города Серова Свердловской области будет возможность познакомиться с направлениями современной культуры и креативных индустрий, объединиться в команды для создания творческих ивентов, в том числе на промышленную тематику.

Сергей Новиков вручил сертификат Виктории Ситниковой из Бурятии, представившей проект открытого клуба "I00IQ", который нацелен на объединение молодежи разных социальных статусов, национальностей и возможностей здоровья посредством интеллектуального досуга. "У нас были разные дискуссии, перестанет ли с развитием интернета существовать полнометражное кино, зачем нужны книжки в твердом издании, когда есть электронные, - заметил глава управления президента РФ по общественным проектам. - Ребята отвечают на вопрос, как будут существовать библиотеки: книга никогда не перестанет быть актуальной. В библиотеку люди тоже будут ходить, особенно в точках притяжения, где это становится не просто местом, где проходит регистрация и выдача книг, а полноценным культурным пространством с большой добавленной стоимостью. Виктория Ситникова продемонстрировала, что эта добавленная стоимость может быть самой неожиданной и при этом очень сильно актуальной для детей".

Ксения Разуваева поздравила с победой Александру Патлину из Севастополя. Ее "Литературно-интерактивный проект "КомиксКласс: начертательная классика ПуЧеДо" представляет серию лекций, арт-практикумов и интерактивных выставок. На групповых занятиях участники погрузятся в мир классиков Пушкина, Чехова и Достоевского через интересные истории из жизни авторов, рассказы о современных традициях и тайнах эпохи. Дополнят это повествование занятия по рисованию комиксов по мотивам произведений и биографии классиков.

О фестивале

Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления. Хедлайнеры - молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера "Таврида". На фестивале выступят Манижа, Дима Билан, группа "Ночные снайперы", Сосо Павлиашвили, Александр Иванов и группа "Рондо" и многие другие.

Теги
РоссияКомиссаров, Алексей ГеннадиевичЛюбимова, Ольга БорисовнаРазуваева, Ксения Денисовна
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