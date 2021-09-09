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Акция "Культурная суббота" впервые пройдет 11 сентября

В этот день учреждения культуры проведут выставки, концерты, театральные представления и другие мероприятия для аудитории разных возрастов

СУДАК /Республика Крым/, 9 сентября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Культурная суббота" впервые пройдет 11 сентября в 84 регионах страны. Об этом сообщила в четверг журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.

"Ближайшая новая для нас акция - "Культурная суббота" - стартует уже 11 сентября по всей стране. В ней примут участие 84 региона. Только эпидемиологическая ситуация в Калмыкии не позволила коллегам к нам присоединиться", - сказала Любимова.

В этот день учреждения культуры проведут выставки, концерты, театральные представления и другие мероприятия для аудитории разных возрастов: от детей до старшего поколения.

Как сообщили в ведомстве, в Ярославской области запланирована концертная программа с выступлением Левашовского народного хора, в Республике Башкортостан пройдет флешмоб "Национальный костюм - наследие моего народа". Во всех регионах для зрителей будут открыты мастерские, демонстрирующие изделия декоративно-прикладного искусства, а сами ремесленники проведут мастер-классы.

Отвечая на вопрос ТАСС, министр уточнила, что акция планируется как ежегодная и будет проводиться во вторую субботу сентября.

Теги
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