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Любимова сообщила, что "Пушкинскую карту" уже оформили 1,5 млн человек

По словам министра культуры РФ, первые 10 тыс. мероприятий зарегистрированы на портале "Культура.РФ"

СУДАК /Республика Крым/, 9 сентября. /ТАСС/. Полтора миллиона молодых россиян уже оформили персональную "Пушкинскую карту". Об этом сообщила в четверг журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму.

"Первые 1,5 млн ребят уже с нами. Уже первые 10 тыс. мероприятий [зарегистрированы] на портале "Культура.РФ", - сказала министр на презентации программы.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, а в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

Теги
РоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
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