Выставка работ Сальвадора Дали "Сюрреализм - это я" открылась в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Выставка работ Сальвадора Дали "Сюрреализм - это я" начала работу в Тюмени, всего на выставке можно увидеть более 230 экспонатов, в том числе оригиналы работ из известных графических серий: "Воспоминания Казановы", "Фауст", "Дон Кихот Ламанчский", "Божественная комедия".

"Главная цель искусства - рефлексия и поэтому очень важно, чтобы у нас с вами была возможность познакомиться с подлинными гениальными картинами и самим прочувствовать тот посыл, который дает нам художник. <…> Хочу отметить, что мы с вами уже третий год реализуем национальный проект "Культура" и в рамках него есть региональная составляющая - цифровая культура. И очень приятно, что в этом выставочном проекте есть мультимедийная составляющая", - сказала директор департамента Тюменской области Елена Майер на открытии выставки.

Всего на выставке можно увидеть более 230 экспонатов, в том числе оригинальные фотографии художника, скульптуры из стекла и бронзы, некоторые из которых недавно приехали в Россию и сразу же направились на выставку. Эксклюзивная часть экспозиции - зал мультимедиа с "ожившими полотнами".

В Музее представили оригиналы работ из известных графических серий: "Воспоминания Казановы", "Песнь Песней царя Соломона", "Треуголка", "Посвящение Леонардо да Винчи", "Наука любви. Овидий", "Далинианские лошади", "Фауст", "Озорные сны Пантагрюэля", "Капричос Гойи" Сальвадора Дали, "Дон Кихот Ламанчский", "Бестиарий Лафонтена", "Божественная комедия", "Библия", "Двенадцать колен Израилевых", "Поиски Грааля".

Тюмень принимает известный проект Санкт-Петербургской галереи современного искусства PSGallery. Галерея представляет самое большое в России собрание произведений искусства Сальвадора Дали.

Выставка открыта с 9 сентября до 12 декабря в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени.