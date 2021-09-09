"Нос, или Заговор "не таких" стал лучшим полнометражным проектом на премии "Икар"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Фильм "БоксБалет" Антона Дьякова стал лучшей короткометражкой по версии национальной анимационной премии "Икар", награду за полный метр вручили проекту "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского.

Церемония награждения лауреатов премии "Икар" состоялась в Москве в четверг. Главную награду в номинации "Короткий метр" вручили фильму "БоксБалет" Антона Дьякова, который рассказывает о любви боксера и балерины. Герои этой картины стали главными персонажами года, за работу над мультфильмом также отметили аниматора Светлану Замостян.

Лучшим полнометражным фильмом эксперты назвали картину "Нос, или Заговор "не таких" классика отечественной анимации Андрея Хржановского, который также получил "Икара" за режиссуру. В основу проекта легли повесть Николая Гоголя "Нос" и опера "Нос", которую создал в 1930 году композитор Дмитрий Шостакович. Сценарий к картине написали сам Хржановский и Юрий Арабов - они получили награду и в этой номинации.

В категории "Стартап" отметили два проекта - мультсериал "Лекс и Плу: Космические таксисты" и протект "Кидz. Кидz!". Лучшим художником назвали Анну Карпову, которая работала над мультфильмом "Хозяйка медной горы", лауреатом в номинации "Актер" стала Светлана Крючкова, озвучившая мультфильм "Ба". Награду в категории "Композитор" получил Лев Слепнер за мультфильм "Пожарник". Лучшим эпизодом мультсериала стала серия "Смешарики. Рок-опера и что-то еще" режиссера Дениса Чернова.

Российская национальная анимационная премия "Икар" учреждена Сергеем Капковым в 2014 году. Она вручается за достижения в профессии и вклад в развитие отрасли.