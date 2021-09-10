В Москве начинает работу конгресс Международного совета по детской книге

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY) начинает работу в Москве в пятницу и продлится до воскресенья, 12 сентября.

"Проведение конгресса IBBY - большая честь и ответственность. Этот форум без преувеличения представляет собой событие мирового масштаба в области культуры и является международным признанием значительного вклада нашей страны в мировую детскую литературу", - цитируют организаторы председателя организационного комитета 37-го Всемирного конгресса IBBY в Москве, заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову.

Писатели, иллюстраторы, специалисты по детской книге - известные деятели со всего мира встретятся в российской столице и обсудят перспективы детской литературы.

По словам президента Международного совета по детской книге IBBY Чжан Минчжоу, часть событий пройдет онлайн, часть - офлайн. Специально для конгресса создана уникальная интернет-платформа IBBY.online.org, которая позволяет присоединиться к его работе участникам со всего мира.

Тема Конгресса - "Огромный мир сквозь призму детских книг". В центре его внимания - проблема приобщения детей и подростков к чтению хороших книг, отметил он в преддверии форума.

Международный конгресс IBBY должен был состояться в 2020 году, но ситуация с пандемией коронавируса изменила график проведения мероприятий. На заседаниях выступят 270 докладчиков, среди которых английский писатель Дэвид Алмонд, бразильский иллюстратор, писатель и драматург Роже Мелло, аргентинский романист, академик Мемпо Джардинелли, директор Международной молодежной библиотеки в Мюнхене Кристиана Раабе, российский филолог и фольклорист Валентин Головин. На открытии конгресса выступит президент фонда А. И. Солженицына Наталья Солженицына.

О Совете

Международный совет по детской книге (IBBY) - старейшая и самая авторитетная международная организация в области литературы для детей. Он был создан в 1953 году и объединил тысячи специалистов со всего мира, которые с момента основания IBBY встречаются на Конгрессах раз в два года.

Конгрессы проходили в разных странах: Греции, Новой Зеландии, Мексике, Великобритании, Китае, Норвегии, США, Швеции, ЮАР, трижды в Испании, трижды в Германии, дважды в Италии и в других странах - членах IBBY.