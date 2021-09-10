Театр наций впервые вручит премию Корша

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова впервые вручит премию Корша - антрепренера, основателя Русского драматического театра, чье здание ныне занимает Театр наций. Церемония награждения состоится в пятницу в рамках презентации нового сезона, сообщил ТАСС пресс-атташе театра Максим Андриянов.

"В этом году исполняется 15 лет команде народного артиста Российской Федерации Евгения Миронова в Театре наций. В эту честь 10 сентября пройдет первая церемония вручения премии Корша. Ею будут награждены актеры, режиссеры, сотрудники театра и меценаты, внесшие большой вклад в развитие театра", - проинформировал пресс-атташе.

Он пояснил, что свое название премия получила в честь антрепренера Федора Адамовича Корша (1852-1923), основателя Русского драматического театра, чье здание со 135-летней историей занимает Театр наций. Символом премии стал кирпич, отсылающий к идее строительства театра и историческому облику здания в Петровском переулке в Москве.

"Первая церемония вручения премии Корша стилизована режиссером Михаилом Рахлиным под кинофестиваль. Специально для церемонии он снял фильм "Тайны красного терема", в котором в пародийной форме рассказываются основные вехи истории Театра наций", - отметил Андриянов. В фильме снялись Виктор Вержбицкий, Евгений Миронов, Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд, Анатолий Белый, Авангард Леонтьев, Владимир Машков, Константин Богомолов, Максим Диденко, Павел Руднев, а также руководство и сотрудники Театра наций, перечислил собеседник агентства.

Он уточнил, что фильм "Тайны красного терема" будет показан в рамках презентации нового сезона. И тогда же состоится вручение награды, добавил пресс-атташе театра.