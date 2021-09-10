Выставка молдавской художницы Николеты Стати открывается в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Выставка молдавской художницы Николеты Стати "Вдохновение и традиции" открывается в пятницу в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств (РАХ) "Галерея искусств Зураба Церетели", сообщили ТАСС в пресс-службе академии.

"Российская академия художеств представляет выставку молдавской художницы Николеты Стати. Экспозиция "Вдохновение и традиции" - очень личный, огражденный от всего внешнего, исключительно живописный поиск этих традиций", - отметили в пресс-службе.

Стати творчески преобразует в своих работах пастозную технику "импасто". "Образовавшийся рельеф живописной поверхности, состоящий из линии, мазка и цвета, раскрывает зрение как экологический феномен, зависящий не только от глаз и головного мозга, но также от окружающей среды, движения тела и доступных условий получения информации. Стати совершает это открытие, прежде всего, на пленэре, показывая, что привычная вылазка на природу может становиться настоящим экспериментом на открытом воздухе", - добавляют в РАХ.

Николета Стати - художник с большим и разносторонним опытом образования. Как отмечают специалисты, на становление языка живописи художницы повлияли прежде всего классики молдавской живописи ХХ века: Моисей Гамбурд, Игорь Виера и Михаил Грек. Помимо родной страны, она также училась в Швейцарии и Италии.

Стати ведет активную образовательную деятельность. Она является основателем фонда "Stati Art" и одноименной частной академии, реализовавшей в 2015-2019 годах в Кишиневе бакалаврскую программу по станковой живописи. Педагогическая деятельность Николеты Стати началась в ее родной школе - Академическом лицее изящных искусств "Игоря Виеру", которым она руководила с 2011-2019 годы. С 2015 года она также возглавляет фонд "Voice of Art", занимающийся поддержкой молодых молдавских художников.

Выставка продлится до 3 октября.