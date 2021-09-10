Премьеру спектакля по роману Достоевского представит Школа драматического искусства

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Школа драматического искусства" покажет 10 и 11 сентября первую премьеру юбилейного 35-го сезона. Это спектакль "Рулетенбургъ" по роману Федора Достоевского "Игрок", сообщила ТАСС пресс-атташе театра Наталья Розенбаум.

"Премьера приурочена к 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Постановку осуществила молодой режиссер Евгения Тодорова, выпускница ГИТИСа - ученица Александра Галибина и Игоря Яцко", - сказала Розенбаум.

Согласно сюжету, Рулетенбургъ — европейский город, выдуманный автором, это место мифических возможностей, здесь живут сегодняшним днем, не скрывают своих пороков, и здесь все в ожидании огромного куша, который вот-вот должен явиться то ли из богатейшего наследства, то ли из шального выигрыша.

"Действие спектакля условно поделено на три части: это перевернутые дантовские "Ад - Чистилище - Рай". Только если герои "Божественной комедии" Данте совершают путешествие по вертикали наверх, то герои этого сюжета двигаются с точностью наоборот: "Рай - Чистилище - Ад", с каждым шагом неминуемо погружаясь в воронку пустоты", - обозначила содержание спектакля собеседница агентства.

Театр "Школа драматического искусства" был основан в 1987 году режиссером Анатолием Васильевым, который предложил уникальную художественную модель "Лаборатория-школа-театр". Концепция театра основана на экспериментах и исследованиях.