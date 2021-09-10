Цикл лекций о русском искусстве от Средневековья до наших дней стартует во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Цикл лекций "Тысяча лет русского искусства. Искусство XI - начала XX века" открывается в пятницу во Владивостоке во дворике временного павильона Третьяковской галереи в рамках проекта "Третьяковка в движении". Слушатели смогут узнать об этапах развития русского искусства от Средневековья до наших дней, сообщили ТАСС в филиале Третьяковской галереи во Владивостоке.

Мультимедийная экспозиция "Третьяковка в движении", состоящая из восьми залов, открылась в конце августа в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ). Она рассказывает посетителям о Павле Михайловиче Третьякове и коллекции галереи. Генеральным партнером спецпроекта выступила транспортная группа Fesco ("Феско"), он реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Приморского края и администрации Владивостока и будет работать до 26 сентября.

"Лекционный цикл представляет собой краткую историю русского искусства и охватывает этапы его развития от Средневековья до наших дней. В лекциях раскрывается своеобразие каждой эпохи и ее роль в формировании самобытности русского искусства. Слушатели узнают о ключевых произведениях, крупнейших художниках и художественных объединениях. Лекционный цикл даст представление об эволюции стилей русского искусства и его месте среди других европейских школ", - сообщили в филиале Третьяковской галереи во Владивостоке.

Лектором выступит сотрудник научно-просветительского отдела государственной Третьяковской галереи Любовь Головина. Первая из лекций состоится вечером в пятницу и будет посвящена истории древнерусской живописи. Посетителям расскажут о формировании средневековой живописи, о том, как на нее повлияло византийское искусство и какие особенности отличают произведения, созданные в русских художественных центрах домонгольского времени. Вторая часть лекции даст представление о творчестве знаменитых иконописцев Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия и его сыновей, а завершит ее рассказ о Строгановской школе иконописи и творчестве мастера Оружейной палаты Московского Кремля Симона Ушакова.

Вторая лекция состоится в субботу и будет посвящена русскому искусству XVIII века, зарождению светской культуры, своеобразию русского барокко, рококо, классицизма и сентиментализма. На третьей лекции в воскресенье слушателям расскажут о начале XIX столетия и эпохе расцвета русской культуры. Всего цикл включил семь лекций и завершится разговором о художественных тенденциях второй половины XX - начала XXI века.

Дискуссия о кинофестивале

Кроме того, уточнили в филиале, 12 сентября в рамках проекта "Третьяковка в движении" состоится дискуссия "Кинофестиваль как инструмент развития территории", спикерами которой выступят дирекция и партнеры кинофестиваля "Меридианы Тихого", а также руководитель направления видео Третьяковской галереи, продюсер Евгений Алексеев.

"На дискуссии речь пойдет о стратегическом значении крупных культурных проектов для развития города и края, и о том, как на примере самого крупного и заметного кинофестиваля на Дальнем Востоке меняется культурный ландшафт региона. Анализ уникального опыта кинофестиваля стратегически необходим в преддверии появления на территории нового культурного игрока - будущего Культурно-образовательного и музейного комплекса на Орлиной сопке, частью которого станет и Третьяковская галерея", - сообщили в филиале Третьяковки во Владивостоке.

Кинофестиваль "Меридианы Тихого" - важное культурное событие не только города Владивостока, но и Приморского края. Традиционно он проходит в первой половине сентября, однако в 2020 году сроки сдвинулись из-за пандемии коронавируса и впервые жюри состояло только из российских кинематографистов. В 2021 году фестиваль не состоится, его перенесли на следующий год.

Культурно-образовательный кластер во Владивостоке, который должен полноценно заработать в 2023 году, строится по инициативе президента РФ Владимира Путина. Общая площадь выставочных пространств должна превысить 3 тыс. кв. метров, на ней будут расположены реставрационно-исследовательский комплекс и мастерские по живописи, графике, скульптуре.