Археологический культурный слой нашли при создании музея в особняке XVIII века на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Археологический культурный слой обнаружен на территории особняка купца Мередина конца XVIII - начала XIX века в Невьянске Свердловской области при работах по созданию Музея уральской иконы. Объект поставлен на государственную охрану, он будет изъят и изучен, сообщила ТАСС замгендиректора по капитальному ремонту Свердловского областного краеведческого музея Ирина Кузнецова.

Ранее замгендиректора краеведческого музея по подготовке и реализации музейных проектов и услуг Владимир Быкодоров сообщал ТАСС о планах создания музея в особняке в 2024 году - для этого старинный комплекс зданий планируется восстановить. По данным Кузнецовой, на выполнение проектно-изыскательских работ музею выделили из резервного фонда губернатора области 5 млн рублей.

"Проведены проектные работы, именно эскизные, по изучению объекта, проведены работы по археологическим изысканиям на его площадке. Археологические изыскания показали наличие на территории объекта археологического культурного слоя. Объект археологии выявлен, поставлен на госохрану. Изъятие, спасательные раскопки по археологическому слою, безусловно, требуют выделения дополнительного финансирования (хоть участок и небольшой - 427 кв. м), по предварительной смете, 3,5 млн [рублей]", - отметила Кузнецова, уточнив, что при работах на участке были выявлены кожаные изделия и остатки гончарных изделий.

Также при проектных работах было выявлено, что на территории находится не один, а два особняка. И сейчас музей запустил работу по оформлению в качестве объекта культурного наследия особняка с лавкой Нечкина.

"Сейчас идет оформление заявки на выявление второго объекта, и по этому поводу корректируется полностью дорожная карта [по созданию Музея уральской иконы]. Почему получилось так, что к особняку Мередина вплотную, практически стена к стене, стоит особняк Нечкина и у него есть лавка, самое сохранившееся здание на площадке, [но] они никак не попали в состав объекта? Хотя мы в общем-то много старой документации изучили, выяснили, что когда-то давно, когда еще формировался свод памятников Свердловской области, звучало так: "особняк Мередина-Нечкина". Так назывался объект. Мы сейчас на стадии переговоров с управлением по госохране, мы им написали, что такая ситуация", - поделилась собеседница агентства.

В результате встанет вопрос разделения территорий между памятниками - либо это будут два разных, либо архитекторы признают их ансамблем. Кузнецова подчеркнула, что ввиду всех нюансов сейчас сложно оценить необходимое время для создания и ввода в эксплуатацию музея.

О создаваемом музее

"Объявлен конкурс на противоаварийные работы, потому что нам, конечно, надо этот объект огородить, заложить все проемы, вывести все завалы, очистить территорию. Где-то в конце сентября мы получим подрядчика, который выйдет на эти работы", - отметила также Кузнецова.

Как ранее сообщал Быкодоров, после реставрации особняка и открытия музея здесь будет представлено, в частности, творчество знаменитых невьянских иконописцев. Новый музей войдет в структуру областного краеведческого музея.

Особняк в редком архитектурном стиле - классическом модерне - ранее принадлежал купцу и меценату Марку Мередину. В 1995 году он был сильно поврежден пожаром. Объект является памятником архитектуры регионального значения.

Уральская икона развивалась в период XVI-XX веков. В развитии иконописания на Урале большую роль играли традиции Новгорода, Великого Устюга, в дальнейшем усилилось влияние традиций Москвы и Ярославля. Мастерские вначале располагались рядом с Невьянском, а затем распространились по многим городам Урала, также они были в Екатеринбургском Ново-Тихвинском женском монастыре и Верхотурском Никольском мужском монастыре. Чаще всего иконы писались на досках из традиционного материала - липы, писали их жидкими красками.