Минкультуры будет ежегодно проводить конкурс миноритарной поддержки кино

ВЕНЕЦИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Конкурс Минкультуры РФ на распределение миноритарной поддержки, благодаря которому создаются международные проекты при участии России, станет ежегодным. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

Впервые министерство провело конкурс на распределение миноритарной поддержки российских продюсеров для участия в создании фильмов совместно с другими странами в 2019 году.

"В этом году мы тоже объявили конкурс миноритарной копродукции и уже получили 12 заявок, из них четыре анимационных и восемь полнометражных фильмов. Этот конкурс будет проводиться ежегодно, и мы надеемся, что он даст продюсерам стимул выстраивать такие связи", - рассказала Максимченко.

Одним из проектов, представленных на первом питчинге, была драма "Купе номер шесть" Юхо Куосманена, которая в этом году удостоилась Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале. По словам Максимченко, сейчас также готовится соглашение о копродукции с Израилем, подписать документ могут уже в этом году.

Кроме того, Минкультуры РФ со следующего года планирует проводить питчинг по анимационным сериалам и питчинг фестивалей. Как уточнила Максимченко, проведение конкурса может поспособствовать появлению новых идей. "Мы проводим питчинги в том числе и для того, чтобы появлялись новые фестивали в регионах страны, а те фестивали, которые проходят очень давно, обновлялись", - пояснила она.