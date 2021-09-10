Минкультуры: на международных фестивалях будут регулярно проводить события с фокусом на РФ

ВЕНЕЦИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Зарубежные коллеги видят большой потенциал в сотрудничестве с Россией в области кинопроизводства, поэтому мероприятия с фокусом на Россию, подобные деловой программе, которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля, планируется проводить на крупнейших смотрах и кинорынках на постоянной основе. Об этом в интервью ТАСС рассказала директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

Индустриальная площадка международного Венецианского кинофестиваля Venice Production Bridge впервые прошла с фокусом на Россию. Коллеги из двух стран обсудили стратегии по совместному производству кино и перспективы российского рынка с точки зрения международного сотрудничества.

"Для нас это очень важное событие. Несмотря на то, что российские фильмы неоднократно попадали в программу Венецианского кинофестиваля, прямого диалога между продюсерами, представителями киноиндустрии и государственных структур с двух сторон до этого не было. Не было и такого интереса к российскому кино, как в этом году. Мероприятия с фокусом на Россию мы начали проводить уже на Каннском кинофестивале, и мы надеемся, что такие события будем традиционно организовывать на крупнейших смотрах и кинорынках", - сказала Максимченко.

Она отметила, что международный интерес к российскому контенту возрастает, зарубежные коллеги видят большой потенциал в сотрудничестве с Россией по кинопроизводству. Отечественные проекты в этом году широко представлены на международных фестивалях и кинорынках, практически ни один из смотров не обходится без призов, добавила собеседница агентства. "Это результат системной работы государства (Министерства культуры РФ и "Роскино") совместно с продюсерами, режиссерами и дистрибьюторами, интерес к их проектам возникает уже со стороны фестивалей. Темпы по присутствию на фестивалях мы не будет снижать", - заключила она.