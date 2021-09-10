Российский сериал "Контейнер" покажут на фестивале в Цюрихе осенью

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сериал о суррогатном материнстве "Контейнер" с Оксаной Акиньшиной в главной роли стал единственным российским проектом, который осенью покажут в сериальной программе Цюрихского кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса Start в пятницу.

"Оригинальный сериал Start "Контейнер" будет показан в рамках XVII Цюрихского кинофестиваля (ZFF), который пройдет с 23 сентября по 3 октября", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль, который проводится с 2005 года, объединяет кинематографистов со всего мира. Он призван способствовать обмену опытом между начинающими режиссерами, успешными киноработниками, представителями киноиндустрии и широкой публикой. "Контейнер" стал единственным представителем России в сериальной программе смотра.

"Контейнер" рассказывает историю 27-летней Саши (Оксана Акиньшина), которая зарабатывает на новую жизнь суррогатным материнством. По сюжету на время беременности она переезжает в дом заказчиков - чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены Марины (Мария Фомина). Девушка оказывается в другом для себя мире. То, что вначале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома.

Режиссером проекта выступил Максим Свешников, креативным продюсером стал Алексей Ляпичев.