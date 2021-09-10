В Хабаровске открылся международный анимационный фестиваль мультфильмов

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Советские мультфильмы и азиатскую анимацию покажут в Хабаровске во время открывшегося в пятницу Второго международного анимационного фестиваля мультфильмов, передает корреспондент ТАСС.

"Два года назад, когда мы проводили фестиваль, у нас было меньше времени на подготовку. <...> Программа была чуть меньше, больше ориентирована на детскую аудиторию. В этом году у нас 11 программ, примерно половина на половину, представлен "Союзмультфильм" ретроспективными фильмами, новыми сериалами. Сейчас он ориентирован на детско-семейную аудиторию", - сказал журналистам перед открытием фестиваля генеральный директор Большого фестиваля мультфильмов Дмитрий Шлепнев.

Он добавил, что фестиваль в Хабаровске может стать "мостиком" в Азию, поскольку многие фестивали ориентируется больше на европейскую и американскую анимацию. Во время хабаровского фестиваля покажут фильмы либо про Восток, либо те, что были сняты в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

О программе

Программа фестиваля началась с показа японского полнометражного мультфильма "Люпен III: фильм первый" режиссера Такаси Ямадзаки в старейшем кинотеатре города "Совкино". Фестиваль будет проходить по 12 сентября. Киностудия "Союзмультфильм", в этом году отмечающая свое 85-летие, привезла в Хабаровск программы режиссеров-юбиляров этого года - Гарри Бардина и Юрия Норштейна. Мэтры киностудии отмечают 80-летие, и на большом экране кинотеатра будут показывать их выдающиеся фильмы.

Есть в программе и подборка классической советской анимации с фильмами Федора Хитрука, Эдуарда Назарова, Романа Качанова, Бориса Степанцева, уточнили агентству в пресс-службе регионального министерства культуры. Для маленьких зрителей покажут новые мультфильмы студий "Пилот", "Пчела" и другие, получившие призы на многих фестивалях, для взрослых - программы азиатской и азиатско-европейской анимации. Это фильмы из Гонконга, Сингапура, Японии, Китая, Тайваня, Израиля, Ирана, Индии и Таиланда, сборник фильмов-призеров международных фестивалей.

Шлепнев сообщил, что в рамках фестиваля пройдет и большая образовательная программа. Для желающих организуют возможность создания анимации, в частности, будет работать "Фабрика мультфильмов" под руководством режиссеров-аниматоров Марии Коневой и Константина Голубкова. Специалисты проведут и несколько лекций как для подростков, так и для профессиональных аниматоров.

"Фестиваль - та небольшая ступенька, которая поможет нашим молодым зрителям анимационного кино выбрать дальнейший путь и надеюсь, что именно на территории Хабаровского края будет большое количество детей, и взрослых, которые будут продвигать нашу анимацию", - сказала заместитель министра культуры края Ирина Купченко, добавив, что региональные власти ведут работу по развитию рынка анимационной индустрии с акцентом на подготовку кадров в колледжах и университетах.