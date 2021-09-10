Документальный фильм о Сергее Бондарчуке покажут на фестивале в Геленджике

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Известный режиссер и продюсер Федор Бондарчук представит на фестивале актуальной культуры "Сезоны" в Геленджике документальный фильм "Бондарчук. Battle", посвященный его отцу, советскому режиссеру Сергею Бондарчуку, сообщили журналистам организаторы фестиваля, отметив, что Федор Бондарчк выступил продюсером этого фильма.

"В рамках кинопрограммы фестиваля "Сезоны" 12 сентября состоится премьера документального фильма "Бондарчук. Battle", посвященного Сергею Бондарчуку. Из Москвы представить особенный показ прилетят продюсер Федор Бондарчук и авторы картины, журналисты Антон Желнов и Денис Катаев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на фестивале пройдет показ вошедшей в шорт-лист "Оскара" биографической картины "Мэйден" о яхтсменке, собравшей первую в мире женскую команду для кругосветной регаты. До 19 сентября будут проходить бесплатные показы документальных и художественных и фильмов в open-air кинотеатре, зрителям продемонстрируют авторское кино, так и хиты российского проката.

В Геленджике с 3 по 13 сентября впервые проходит фестиваль актуальной культуры "Сезоны", программа фестиваля разнообразна: это концерты, драматические постановки, современный танец, кино. Проведение фестиваля в Геленджике позволит создать новую точку на культурной карте России, популяризировать современное российское искусство.