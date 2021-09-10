В Омске после десятилетнего перерыва открылась вторая выставка "Пастель России"

ОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Вторая всероссийская художественная выставка "Пастель России", приуроченная к 110-летию известного омского художника Алексея Либерова, открылась после десятилетнего перерыва сразу в четырех омских музеях. В экспозиции представлены почти пятьсот работ живописцев со всей страны.

"Это одно из главных культурных событий этого года. <…> Лучшие из лучших работ представлены сразу на четырех музейных площадках города - здесь, в Доме художника, в Либеров-центре, в музее имени Врубеля и историческом парке "Россия - моя история". Такой живой интерес к выставке говорит о том, что Алексей Николаевич по праву принадлежит к числу выдающихся мастеров пастельной живописи и является культурным брендом нашего региона", - заявил на церемонии открытия выставки министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Председатель Омского отделения "Союза художников России" Андрей Машанов отметил, что первая выставка проходила в Омске в 2011 году, когда праздновалось столетие со дня рождения Либерова. Он пояснил, что вторую выставку планировалось провести еще в 2016 году, в год трехсотлетия Омска, но этому помешали финансовые проблемы. "Очень рассчитываем, что теперь она будет проводиться хотя раз в три-пять лет", - сказал он.

По его словам, в экспозиции представлены работы художников со всей России - от Дальнего Востока до Калининграда. "Это очень масштабная выставка, очень приятно, что народ откликнулся. Была подана почти тысяча заявок, из которых было отобрано около 500 работ 250 авторов, - рассказал Машанов. - Больше всего работ, конечно, из Сибири и Дальнего Востока".

Директор государственного областного художественного музея "Либеров-центра" Елена Буйнова подчеркнула ТАСС, что выставка является кульминацией всех праздничных мероприятий, посвященных юбилею знаменитого омского живописца. "Этот проект очень важен и значим для нашего региона. Алексей Николаевич - это наше достояние и наследие, - сказала она. - Надеюсь, этот проект окончательно закрепит за Омском статус столицы современной пастели".

Алексей Либеров, народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии им. И. Е. Репина, родился в 1911 году в Томске, позднее переехал в Омск. Художник предпочитал технику пастели и создал более трех тысяч живописных и графических работ. Его произведения вошли в состав многих музейных коллекций страны, среди которых Государственная Третьяковская галерея и Русский музей.