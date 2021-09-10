Машков объявил новый сезон Годом науки в Театре Олега Табакова

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова (ТОТ) под руководством народного артиста РФ Владимира Машкова открывает 13 сентября новый, 36-й по счету, сезон, который, по определению худрука, будет посвящен связи науки с искусством. Об этом он объявил на состоявшемся в пятницу сборе труппы.

"Этот год мы назовем Годом науки. Потом расскажу на нашей встрече, какие у нас будут работы с психологами, и мы изучим, они нам подскажут, что же такое эмоциональные процессы. А эмоциональные и чувственные процессы, воображение, восприятие человека - это главное в его жизни плюс это главное в нашей профессии", - сказал худрук.

При этом о планах на предстоящий сезон он предпочел умолчать.

"У нас не просто Год науки, а научно-секретный. Планы мы не объявляем. У нас есть большой портфель с работами, пьесами. Многие из этих пьес никто не видел и не знает. Мы поэтому бережно храним знания о них, чтобы для зрителя были такие открытия, что же мы будем делать дальше. Будем готовить сюрпризы", - пообещал Машков. Однако известно, что в марте 2022 года Театр Олега Табакова будет отмечать свое 35-летие, готовятся праздничные мероприятия.

Как сообщил худрук, в театре создан художественный совет.

"Мы решили, чтобы у нас в театре был художественный совет, это не вопрос - он уже есть. Состав может в зависимости от задач меняться", - сказал он. В худсовет вошли педагоги и актеры: заслуженные артисты России Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Сергей Беляев и Алена Лаптева.

Новые составы текущего репертуара

Театр откроет сезон 13 сентября премьерным спектаклем "Страсти по Бумбарашу", в котором соединились все поколения артистов труппы.

Как рассказал Машков, успешно обновляются составы спектаклей текущего репертуара "Ночь в отеле ", "И никого не стало ", "Мольер, avec amour", в которые будут введены новые исполнители. Главную роль в постановке "Мольер, avec amour" сыграет Сергей Угрюмов. В спектакле "И никого не стало" будет исполнять одну из главных ролей Константин Лавроненко. "Мы уже на пути к тому, чтобы выйти к зрителю", - добавил худрук. Накануне был генеральный прогон спектакля "Ночь в отеле" с новыми исполнителями Александром Фисенко и Анастасией Тимушковой. "У этих спектаклей, я уверен, начнется абсолютно новая жизнь", - заявил Машков.

Труппа пополнилась выпускниками Театральной школы Олега Табакова, это Милана Бру и Антон Рогачев, сообщил также художественный руководитель.

Ремонт исторической сцены

Также худрук рассказал о начале капитального ремонта исторического здания театра на улице Чаплыгина.

"Совсем скоро в здании, в котором находится наша историческая сцена, на Чаплыгина, 1А начнется капитальный ремонт. Пространство нашего театра тоже изменится. Будут обновлены все инженерные системы, административные помещения, но самое главное - наши зрительские и актерские пространства. Преобразятся зрительный зал и фойе, обновится сцена и сценическое оборудование - все это не ремонтировалось на протяжении 35 лет, учитывая возраст здания (построено оно в 1911 году и требует внимания). Мы не отходим от нашей истории, обязательно сохраним дух нашего угольного подвала, атмосферу, в которой родился Театр Олега Табакова", - заявил Машков. Обращаясь к залу, он сказал: "Помните, что в одной из квартир этого здания Ленин с Горьким слушали "Аппассионату".

Над проектом реконструкции работают архитектор Наринэ Тютчева, народный художник РФ Александр Рукавишников, он создаст парадную лестницу и другие художественные элементы, заслуженный художник РФ Константин Худяков выполнит мультимедийные решения в интерьерах фойе. Все это стало возможным благодаря поддержке города Москвы.