В 10 регионах создадут технопарки для развития анимации

ХАБАРОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Технопарки для развития анимационной индустрии появятся в 10 регионах РФ, сообщила журналистам зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, исполнительный директор "Ассоциации анимационного кино" Ирина Мастусова.

"Обязательно появится в Калининграде, в Новосибирске, там большая группа, работа идет с Уфой, с Татарстаном, с Пермью, с Красноярском - в общем, порядка 10 регионов", - сказала Мастусова на пресс-конференции в Хабаровске перед открытием Международного анимационного фестиваля мультфильмов.

Несколько лет назад был организован первый в стране инновационный технопарк на базе киностудии "Союзмультфильм", после чего ассоциация, по словам Мастусовой, получила большое количество запросов из регионов страны по поводу создания технопарков для развития анимационный индустрии.

Такая работа ведется и в Хабаровске. В апреле региональные власти и "Союзмультфильм" подписали меморандум о создании на территории края анимационного кластера. Согласно документу, стороны будут способствовать развитию производства анимационных фильмов и организации профильного профессионального образования с разработкой соответствующих программ, а также в проведении тематических культурных мероприятий. В настоящее время киностудия "Союзмультфильм" активно сотрудничает с хабаровской анимационной студией "Мечталет", в фокусе внимания - организация креативного технопарка и совместная работа по созданию анимационных фильмов.

В пятницу в Хабаровске открылся Международный анимационный фестиваль мультфильмов. По 12 сентября в одном из кинотеатров Хабаровска будут показывать советские мультфильмы и азиатскую анимацию, также для желающих организована возможность создания анимации, в частности, в эти дни будет работать "Фабрика мультфильмов". Специалисты проведут и несколько лекций как для подростков, так и для профессиональных аниматоров.