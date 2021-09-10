Музей об истории земства открыли в бывшем уездном городе Крапивна под Тулой

ТУЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Филиал музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" открыли в пятницу в бывшем уездном городе, а ныне селе Крапивна Тульской области. В филиале создан первый в России музей, посвященный истории земства, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В селе Крапивна Щекинского района состоялось торжественное открытие первого в России музея земства - филиала музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" <...> Посетители могут узнать о разных сферах деятельности земства: образовании, медицине, страховании, финансах. Каждый тематический блок сопровождается цитатой Л. Н. Толстого, а подлинные экспонаты дополняются современными интерактивными решениями", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Музей создали в здании, построенном в середины XIX века, раньше там располагались полицейское управление и уездное казначейство, Лев Толстой неоднократно бывал в этом доме по общественным делам. "Реставрационные работы в "Доме с колоннами" проходили в рамках 500-летия Тульского кремля и Большой Засечной черты, а создание экспозиции приурочено к 100-летию музея-усадьбы "Ясная Поляна". Сегодня Крапивна заявляет о себе как современное музейно-культурное пространство благодаря появлению новых экспозиционных площадок высокого уровня", - отметила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова

Основная экспозиция находится на втором этаже, она разделена на блоки, посвященные земской реформе на общероссийском уровне, работе локальных земских учреждений. Третий раздел - о деятельности Льва Толстого, который был одним из видных представителей дворянства Крапивенского уезда, участвовал в работе земского самоуправления и мировых судов, способствовал открытию школ для крестьянских детей. "В экспозиции представлены предметы быта, книги и документы, фотографии, почтовые марки из фондов музея и переданные музею в дар", - сообщила пресс-служба "Ясной Поляны"

В экспозиции на первом этаже рассказывается об истории Крапивны - от города-крепости Засечной черты до исторического поселения. Представлены археологические находки, макеты и чертежи зданий, геодезические инструменты XIX века, различные документы. Есть и мультимедийное оборудование для показа дополнительного контента, например, в интерактивной книге каждый разворот посвящен определенному зданию в Крапивне.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился Лев Толстой. Леса, парки, сады в усадьбе выдающегося писателя вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, 10 июня было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.