Иван Рудин и Дарья Мороз представили на "Тавриде.АРТ" симфоническую сказку

СУДАК /Республика Крым/, 10 сентября. /ТАСС/. Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина и актриса Дарья Мороз в пятницу представили в Крыму симфоническую сказку "Шехеразада". Зрителями стали участники фестиваля "Таврида.АРТ" и форума "Россия - страна возможностей".

"Мы впервые показываем "Шехеразаду" в формате опен-эйр, - рассказал ТАСС Рудин. - Сегодня у нас коллаборация фестиваля ArsLonga и замечательного проекта "Таврида".

Московские артисты привезли симфоническую сюиту Римского-Корсакова. Истории "Тысячи и одной ночи" о царе Шахрияре, Синдбаде-мореходе, царевиче Календере и других сказочных героях прочитала лауреат театральной премии "Золотая маска" Дарья Мороз.

Премьера симфосказки прошла весной в Москве. "Публики, знающей и слушающей классическую музыку, немного. Публики читающей больше, но тоже немного, - отметила в беседе с журналистами Мороз. - Когда это соединяется, в этом не только наше удовольствие как исполнителей, но и образовательное значение: вроде как просто на симфонический концерт пойти скучно, а тут еще и литература. Думаю, теперь еще больше людей оценит и полюбит этот жанр".

Симфоническую сказку слушали несколько сотен человек. "Я в первый раз здесь и поражена, какое здесь пространство, сколько прекрасных творческих людей", - поделилась Мороз.

Показ прошел в рамках региональной программы XXI Международного музыкального фестиваля ArsLonga. Гастроли Рудина и коллектива продолжатся в Севастополе, где 11 сентября они представят симфоническую сказку "Черная курица" по мотивам одноименной повести Антония Погорельского. В музыкально-литературной композиции прозвучат фрагменты сочинений Фаша, Мусоргского, Боккерини, Глюка, Генделя, Чайковского, Гайдна, Вивальди и других композиторов. Вход на мероприятие будет бесплатным для учителей и врачей.

О фестивале

Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления. Хедлайнеры - молодые деятели культуры и искусств, резиденты арт-кластера "Таврида". В концертной афише фестиваля - Манижа, Дима Билан, группа "Ночные снайперы", Сосо Павлиашвили, Александр Иванов и группа "Рондо" и многие другие.