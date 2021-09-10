Кабаре "Мулен Руж" возобновило работу после полутора лет закрытия

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Первый спектакль после 18-месячного перерыва, вызванного пандемией, начался в пятницу в 21.00 в кабаре "Мулен Руж". Об этом корреспонденту ТАСС сообщила пресс-служба этого заведения, работающего в Париже с 1889 года у подножия холма Монмартр.

"За все время существования кабаре это всего второй случай столь долговременного прекращения работы. Первый был вызван большим пожаром, произошедшим в феврале 1915 года", - сказал собеседник. За время простоя был отремонтирован фасад кабаре ярко-красного цвета. Были впервые с 50-х годов прошлого века перестроены ложи зала. Также было расширено помещение для хранения костюмов, усовершенствована механика сцены.

Улучшено освещение сцены, увеличена ее высота, что позволит использовать еще более впечатляющие декорации. В целом в подготовке к открытию, которая велась в течение трех месяцев, были задействованы 450 сотрудников.

"Очень непросто возобновить работу, - отметили в кабаре. - Танцорам, а у нас их 80 человек, как и спортсменам, после долгого перерыва требуется войти в форму - в особенности для исполнения канкана. Мы поэтапно восстанавливали у танцоров стандартные для спектаклей движения и приемы. К тому же не следует забывать, что физическая нагрузка весьма солидная -традиционные для кабаре костюмы, в частности сине-бело-красные платья для канкана весят не менее 5 кг".

В "Мулен Руж" в целях борьбы с коронавирусом зал решено заполнять на три четверти, по возможности увеличив расстояния между столиками. Как и во всех остальных парижских кабаре, публика сможет входить в здание только в масках и предъявив санитарный пропуск. Также их придется надевать, вставая из-за стола. Кроме танцовщиц и танцоров, защитные маски обязан носить весь персонал.