"Последняя дуэль" Ридли Скотта завершила внеконкурсную программу Венецианского фестиваля

ВЕНЕЦИЯ, 10 сентября. /ТАСС/. Историческая драма "Последняя дуэль" (The Last Duel) британского режиссера Ридли Скотта с Мэттом Деймоном, Адамом Драйвером и Джоди Комер в главных ролях завершила программу внеконкурсных показов международного Венецианского кинофестиваля. Сильный женский образ стал одной из отправных точек для создания проекта, который во многом говорит о том, что человечество вновь и вновь повторяет свои ошибки, рассказали авторы картины на пресс-конференции в пятницу.

Премьера исторической драмы "Последняя дуэль" состоялась на Венецианском кинофестивале в программе внеконкурсных показов. Сценарий картины написали исполнители главных ролей Бен Аффлек и Мэтт Дэймон в соавторстве с Николь Холофсенер по книге профессора средневековой английской словесности Эрика Джегера. "Я с волнением подходил к работе над этим проектом во многом из-за образа Маргарит (имя главной героини - прим. ТАСС). <…> Эта история о сильной и храброй женщине, которая одной из первых выступила против мужчины, обладающего властью, не так широко известна. Фильм дает возможность взглянуть на историю с разных сторон и понять, насколько наше восприятие действительности порой отличается от восприятия другого человека", - рассказал Аффлек.

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю поединка нормандского рыцаря Жана де Карружа и Жака Ле Гри. Вернувшись домой после многомесячных сражений, Де Карруж узнал от жены Маргарит, что Ле Гри вторгся в дом, когда она оставалась одна, и изнасиловал ее. Рыцарь обратился за помощью лично к королю Франции Карлу VI, который постановил, что восстановить справедливость может только дуэль. Схватка решала и судьбу Маргарит: в случае поражения супруга ее могли сжечь на костре за ложные обвинения.

Зритель видит одну и ту же историю глазами трех разных персонажей: де Карружа (Мэтт Деймон), Ле Гри (Адам Драйвер) и Маргарит (Джоди Комер). "Наиболее важной в этой истории для меня была точка зрения, с которой мы наблюдаем за ее развитием. Меня захватила именно эта идея. <…> Ирония заключается в том, что человечество продолжает совершать те же самые поступки на протяжении истории, все повторяется, мы ничему не учимся", - отметил режиссер Ридли Скотт.

По словам Джоди Комер, в каждой из глав она играет немного по-разному, поскольку зритель видит ее героиню с новой перспективы. "Потрясающе было иметь столько свободы в воплощении героини, но при этом важно понимать, что в финале нас ждет только одна правда", - поделилась актриса.

Режиссер Ридли Скотт известен по фильмам "Дуэлянты" (The Duellists, 1977), "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982), "Солдат Джейн" (G.I. Jane, 1997), "Гладиатор" (Gladiator, 2000), "Марсианин" (The Martian, 2015) и многим другим. Его новый фильм планируется к выходу в российский прокат в октябре.