Валерий Гергиев принял участие в благотворительном концерте в Софии

СОФИЯ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Маэстро Валерий Гергиев и музыканты Мариинского театра приняли в пятницу вечером участие в благотворительном концерте Софийской филармонии в поддержку инициативы строительства в стране нового музыкального комплекса. Как сообщает корреспондент ТАСС, концерт проходил под патронажем президента Болгарии Румена Радева, который пришел на него вместе с супругой. Среди гостей были вице-президент Илияна Йотова, министр культуры технического правительства страны Велислав Миненков, представители дипломатического корпуса, в том числе посол России Элеонора Митрофанова, видные политики и деятели культуры.

"Мы очень рады быть в Софии, рады тому, что смогли участвовать в хорошем деле. Надеемся, что идея создать новый концертный зал в столице Болгарии будет успешно реализована. Мы и в будущем намерены участвовать в этом важном и красивом деле, - сказал Гергиев, обращаясь к зрителям. - Хочется пожелать, чтобы это время пандемии, которое было неожиданным для всех и особенно для музыкантов мира, когда мы не могли выступать или выступали без публики, а репетировали, находясь далеко друг от друга, завершилось как можно скорее, а Болгария стала бы одной из первых стран, которой удастся победить эту опасность".

Маэстро пожелал, чтобы все в мире могли не только слушать, но и слышать друг друга, так же как это делают музыканты. "Мы с болгарскими музыкантами встретились два часа назад, мы не репетировали ни произведение Стравинского, ни Прокофьева, но мы понимали друг друга, - рассказал Гергиев. - Музыка звучит, мы ее слышим все вместе и это создает гармонию. Наш приезд сюда связан с тем, что мы хотим, чтобы гармония в мире между государствами была хотя бы такой же, как гармония в оркестре, который только вышел играть большую программу. Мы хотим, чтобы уровень понимания, возможность слышать друг друга привели к большей гармонии, к покою. Чтобы наши дети и внуки жили в мире, где будет очень много хорошего и будет звучать прекрасная музыка".

Гергиев сообщил, что посвятил концерт своему болгарскому учителю и старшему другу, известному дирижеру Асену Найденову, с которым познакомился еще будучи студентом.

Музыканты Софийской филармонии вместе с солистами Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнили музыку Сергея Прокофьева из балета "Ромео и Джульета", "Симфонические танцы" Сергея Рахманинова, сюиту "Жар-птица" Игоря Стравинского и произведение болгарского композитора Панчо Владигерова. Зал стоя аплодировал мастерству музыкантов, а сцена оказалась усыпанной цветами.