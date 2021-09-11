В Венеции открылась интерактивная выставка, посвященная художнику Амедео Модильяни

РИМ/ВЕНЕЦИЯ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Интерактивная выставка "В глазах художника", посвященная творческому и жизненному пути итальянского художника Амедео Модильяни (1884-1920), открылась в Венеции. Организатором экспозиции, расположившейся в выставочном пространстве поблизости от площади Святого Марка, выступил Фонд Амедео Модильяни.

Как ТАСС рассказал в субботу генеральный директор фонда, галерейный менеджер Марко Антонио Комито, проект зародился еще два года назад. "Но потом нам пришлось остановить его реализацию из-за пандемии, поэтому выставку удалось открыть только сейчас", - пояснил он.

Экспозиция состоит из трех интерактивных пространств. В первом при помощи специальной графики и компьютерных технологий воссозданы произведения Модильяни. Факты его биографии на больших панелях сопровождаются напоминаниями о достижениях других художников - современников Модильяни - и событиях мировой истории, таких как Первая мировая война, революция в России, появление фашизма и приход к власти Адольфа Гитлера. В другом зале представлен фильм о жизни художника, родившегося в Ливорно. Наиболее интересна часть шоу в трехмерном измерении. На посетителей надевают специальные шлемы, и вокруг них возникает воссозданное пространство парижских кафе, а также студии Модильяни начала ХХ века. Посетители как будто видят все "глазами художника".

Жизнь Модильяни, оборвавшаяся в 35 лет, была достаточно драматична. Из-за проблем с легкими он был вынужден прекратить занятия скульптурой. Модильяни умер в Париже 24 января 1920 года от туберкулезного менингита. На следующий день покончила с собой его спутница 21-летняя Жанна Эбютерн. Она была на девятом месяце беременности, и у пары была двухлетняя дочь Жанна (1918-1984). Воспитанная сестрой Модильяни в Италии, она посвятила свою жизнь созданию архива отца, получившего признание только после смерти.

Модильяни и Венеция

Комито также отметил, что фонд ведет переговоры о выставлении оригинальных документов из архива Модильяни. Пока же эксперты из художественного совета фонда, который возглавляет одна из ведущих специалистов по творчеству Модильяни Грета Гарсия Эрнандес, использовали их для создания интерактивной экспозиции. Среди них есть рисунок 1911 года Анны Ахматовой в виде акробатки, хранящийся в частной коллекции. Модильяни сделал несколько зарисовок русской поэтессы, с которой познакомился в 1910 году в Париже, где она была в свадебном путешествии с Николаем Гумилевым. В 1911 году Ахматова приезжала в Париж одна, и многие приписывают ей роман с художником.

К Венецианской биеннале искусства в следующем году фонд планирует привезти оригинальные работы Модильяни и провести ряд конференций, посвященных его творчеству. В Венеции экспозиция будет находиться на протяжении двух лет. Такой выбор неслучаен: Модильяни перед переездом в Париж в 1903 году начал учиться в местной Академии изящных искусств, и его первые встречи с французскими импрессионистами произошли на биеннале. Примечательно, что именно на биеннале в 1930 году - через 10 лет после смерти художника - пришло его первое настоящее признание на родине.

Комито сообщил, что параллельно интерактивную часть выставки планируется воссоздать для временных показов в других городах Италии, а также ведутся переговоры с другими странами, включая Китай и Россию.