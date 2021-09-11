Российский фильм "Обходные пути" получил приз "Недели критики" на фестивале в Венеции

ВЕНЕЦИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Российский фильм "Обходные пути" режиссера Екатерины Селенкиной удостоился спецприза в программе "Недели критики", которая традиционно проходит параллельно с Венецианским кинофестивалем. Об этом сообщается на сайте секции.

Венецианская "Неделя критики", организованная Национальным союзом кинокритиков Италии, является независимой секцией фестиваля. Она проходила в 36-й раз. Фильм "Обходные пути" получил новый спецприз для молодых женщин-режиссеров, созданный в память об известной итальянской документалистке Валентине Педичини, которой не стало в 2020 году.

Действие картины разворачивается на московских окраинах, зритель следит за героем, который промышляет распространением наркотиков. Осенью фильм планируется выпустить в российский прокат.

Основные награды Венецианского кинофестиваля найдут своих обладателей на торжественной церемонии, которая состоится в субботу вечером.