Художественный сериал про жизнь Фаины Раневской будет готов к весне 2022 года

ИВАНОВО, 11 сентября. /ТАСС/. Художественный телефильм про жизнь народной артистки СССР Фаины Раневской (1896-1984) планируют завершить к весне 2022 года. Об этом ТАСС сообщил в субботу сопродюсер сериала "Фаина" Андрей Тартаков.

Презентация будущего телефильма прошла в рамках третьего российского фестиваля сериалов "Пилот", который проходит в городе Иваново. "Сдавать телефильм мы должны в конце марта 2022 года, выйдет он в эфире Первого канала либо в апреле, либо осенью 2022 года", - сказал продюсер. По его словам, сейчас идут съемки сериала, закончена примерно половина работы. Создатели фильма надеются, что в итоге получится "пронзительная история" про жизнь Фаины Раневской.

Согласно сюжету сериала, 20-летняя Фаина Фельдман, которая позднее возьмет псевдоним Раневская, несмотря на запрет родителей, едет покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно. Потом Фаина переживает революцию, войну, и всегда ее спасает любовь к театру, вера в собственное предназначение.

Главные роли в сериале сыграли Софья Письман, Ирина Гринева, Полина Кутепова, Александр Домогаров, Владимир Смирнов и другие. Режиссер телефильма - Дмитрий Петрунь.