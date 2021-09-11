Самые ожидаемые сериалы конца 2021 и начала 2022 года представили в Иваново

ИВАНОВО, 11 сентября. /ТАСС/. Будущие сериалы с Елизаветой Боярской, Гошей Куценко, Данилой Козловским, Александром Петровым представили в субботу в рамках третьего российского фестиваля сериалов "Пилот", передает корреспондент ТАСС.

Киносмотр проходит в городе Иваново. В субботу, в частности, свой будущий сериал представил президент фестиваля, кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. Его работа получила название "Надвое", главные роли в телефильме играют Данила Козловский и Александр Петров.

"Сам я как режиссер снимал свой сериал 10 лет назад, это была "Оттепель", - рассказал Тодоровский. - Тогда я пообещал себе, что никогда больше сериалы снимать не буду. Но я потратил на сценарий к телефильму "Надвое" два года жизни, мне стало жалко отдавать его кому-то другому". Валерий Тодоровский добавил, что съемки уже завершены, "сейчас идет монтаж". Точная дата выхода телефильма пока не определена.

По словам Тодоровского, он хотел рассказать историю про любовь. Главные герои сериала - Костя и Александр, они лучшие друзья и коллеги. В командировке они знакомятся с двумя девушками, встреча с которыми полностью изменит их жизни.

Современный Пушкин и виолончелисты

Также на кинофестивале Михаил Зыгарь представил свой проект "Сказки Пушкина. Для взрослых". В его основе - пять сказок Александра Пушкина в современном прочтении. "Нам стало интересно, как бы выглядели сказки Пушкина, если бы события происходили сейчас", - пояснил Зыгарь. Он считает, что в пушкинских сказках есть зашифрованные послания, поэтому современные люди почти в каждом произведении могут "узнать сегодняшний день".

"В итоге мы сделали очень сложный проект, потому что у каждого свой Пушкин", - пояснил Зыгарь. Над каждой из пяти сказок будет работать отдельный режиссер. В частности, уже известно, что свое прочтение Пушкина представят Ксения Зуева и Павел Бардин. Михаил Зыгарь назвал имя еще одного режиссера проекта - Оксана Карас. Имена остальных режиссеров держат в секрете.

Дату выхода проекта Зыгаря пока не называют. А другой представленный на кинофестивале сериал - музыкальная драма "Струны" - выйдет уже 28 октября. В сериале Александра Кесселя и Ивана Корвина сыграли Артем Ткаченко, Алина Рачковская, Федор Левин, а также Елена Сафонова и Светлана Тома. Его главные герои - студенты академии им. Гнесиных, виолончелисты, у которых появляется новый педагог.

Кроме того, на фестивале прошла презентации будущей мелодрамы "В раю места нет" Эдуарда Бордукова, в которой также одну из главных ролей сыграл Артем Ткаченко. Был показан и отрывок из сериала "Без правил" Ивана Китаева. В этой криминальной драме, съемки которой только начались, играют Елизавета Боярская, Гоша Куценко, Константин Крюков и Александр Робак.

Губернатор о фестивале

Киносмотр будет проходить в Иваново до 12 сентября. На презентации новых сериалов губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский вспомнил, как они несколько лет назад задумывали фестиваль "Пилот". "Тогда Валерий Тодоровский сказал: "Есть индустрия, которой нужен рывок, импульс". И таким импульсом стал наш фестиваль, - отметил губернатор. - Мы любим русские сериалы, хотим, чтобы качество фильмов росло".

Фестиваль сериалов "Пилот" учрежден для содействия развитию жанра российского сериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса. В попечительский совет фестиваля "Пилот" входят Станислав Воскресенский, Владимир Толстой, Александр Акопов, Федор Бондарчук, Леонид Верещагин, Сергей Сельянов, Игорь Толстунов, Александр Цекало.