В Благовещенске открылся фестиваль "Амурская осень"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия 19-го российского фестиваля кино и театра "Амурская осень" прошла в Общественно-культурном центре Благовещенска с учетом ковидных ограничений: с 50-процентной рассадкой в зрительном зале, в котором присутствовали в основном участники фестиваля - артисты, режиссеры. Для жителей Амурской области была организована прямая трансляция по местному телевидению.

"В этом году, как и в прошлом, мы не проводим красную дорожку по понятным причинам: где-то это разрешено, где-то - нет. Мы соблюдаем правила эпидемиологической безопасности, поэтому стараемся так, чтобы никого не заразили, и поэтому подумали о таком ходе, как представить актеров и членов жюри на сцене, которые будут спускаться в зал", - сказал во время церемонии открытия президент фестиваля, продюсер, сценарист и актер Сергей Новожилов.

Гостями и участниками фестиваля в этом году стали Ольга Волкова, Олеся Железняк, Нина Усатова, Зинаида Кириенко, Юлия Меньшова, Ирина Лачина, Сергей Колесников, Андрей Носков, Максим Аверин, Петр Красилов, Екатерина Семенова, Евгений Банифатов, Максим Колосов, Семен Стругачев, Оксана Сташенко и другие.

"Амурская осень" - единственный фестиваль, который сочетает в себе кино и театр. В 2021 году фестиваль посвящен Году науки и инновационным технологиям. В рамках фестиваля проводятся конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов, обладателей гран-при поощрят денежными премиями: в полнометражном конкурсе - 150 тыс. рублей, в короткометражном конкурсе - 50 тыс. рублей. Кроме того, в рамках фестиваля будет проведен конкурс антрепризных спектаклей и предусмотрена внеконкурсная программа, специальные показы.

Фестиваль кино и театра "Амурская осень" проходит в Благовещенске с 2003 года для привлечения внимания зрителя к отечественному кинематографу и театрально-музыкальному искусству, формирования высокого социально-культурного статуса российского кино, развития культурных связей с коллегами из Восточной Азии.