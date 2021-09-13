Большой театр открывает новый сезон

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) открывает в понедельник новый, 246-й по счету, сезон двумя операми: на Исторической сцене будет показана опера Петра Чайковского "Пиковая дама" в постановке Римаса Туминаса, а на Камерной сцене пойдет опера Жоржа Бизе "Искатели жемчуга" в постановке Владиславса Наставшевса, которая участвует в программе "Пушкинская карта". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор театра Владимир Урин. Он добавил, что балетная труппа в настоящее время находится в Самаре, где участвует в фестивале "Шостакович. ХХ век", и начнет сезон в Москве 17 сентября балетом Петра Чайковского "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича.

"Прологом открытия сезона станет традиционный сбор труппы, который состоится сегодня на Исторической сцене", - сказал Урин. Он напомнил, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса сбор труппы не проводился. Планы были доведены до коллектива электронным способом. "Сегодня все будет в привычном, очном формате, но, разумеется, с обязательным соблюдением всех необходимых санитарных норм", - заявил глава ГАБТ.

Он обратил внимание, что планы 246-го сезона известны. Они были объявлены в конце апреля. "В общей сложности на трех сценах Большого - Исторической, Новой и Камерной - запланировано девять премьер", - уточнил Урин.

Премьеры нового сезона

"В новом, 246-м сезоне на Историческую сцену вернется великое творение Модеста Мусоргского - опера "Хованщина", которую поставит один из интереснейших современных режиссеров Саймон Макберни совместно с главным дирижером - музыкальным руководителем ГАБТ Туганом Сохиевым", - прокомментировал Урин. "В рамках наших договоренностей о сотрудничестве с нью-йоркской "Метрополитен-оперой" появится "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера (дирижер - Эван Роджистер, режиссер - Франсуа Жирар)", - продолжил руководитель ГАБТ.

Он отметил, что на Новой сцене состоится дебют в музыкальном театре руководителя Театра на Фонтанке из Санкт-Петербурга Семена Спивака, который в команде со сценографом Семеном Пастухом и художником по костюмам Галиной Соловьевой поставит оперу Моцарта "Дон Жуан". За дирижерский пульт встанет Туган Сохиев. "Эта работа перешла в репертуар из 244-го сезона, досрочно прерванного карантинными мерами, введенными весной 2020 года", - пояснил собеседник агентства.

Рассказывая о премьерах, которые состоятся на Камерной сцене имени Б. А. Покровского, он назвал оперы Сергея Прокофьева "Маддалена" и Мориса Равеля "Испанский час". "Они пойдут в один вечер, их поставит режиссер Владиславс Наставшевс. После успешной постановки оперы Бизе "Искатели жемчуга" Большой театр решил продолжить сотрудничество с этим режиссером", - подчеркнул Урин. Он также выделил оперу "Фальстаф", автором которой является композитор Антонио Сальери. Это произведение, по словам гендиректора ГАБТ, поставит молодой режиссер Александр Хухлин. "А режиссер из Красноярска Роман Феодори на этих же подмостках поставит оперу Гаэтано Доницетти "Линда ди Шамуни", - сказал Урин.

"Хотел бы еще остановиться на некоторых спектаклях текущего репертуара, - заметил он. - Так, в октябре планируется "Тоска" с участием Анны Нетребко в главной роли, за пультом - Пласидо Доминго. А в ноябре запланированы спектакли "Травиата", в составе исполнителей значатся Пласидо Доминго и Альбина Шагимуратова".

Перейдя к балетным премьерам, Урин обратил внимание на "Мастера и Маргариту" в постановке Эдварда Клюга. "Мировая премьера этого балета на музыку Альфреда Шнитке должна была состояться в прошлом сезоне, но из-за пандемии перенесена на нынешний, - пояснил Урин. - Наконец, мы очень надеемся, что после двух переносов из-за эпидемии коронавируса свет рампы увидит и давно заявленный проект трех одноактных балетов трех молодых хореографов: Вячеслава Самодурова ("Танцемания" на музыку Юрия Красавина), Артемия Белякова ("Времена года" на музыку Александра Глазунова) и Антона Пимонова ("Сделано в Большом" на музыку Анатолия Королева)".

"Еще одну мировую премьеру специально для Большого театра подготовит хореограф Алексей Ратманский. Это оригинальный балет "Искусство фуги" на музыку Иоганна Себастьяна Баха, показ которого запланирован на апрель 2022 года", - отметил гендиректор ГАБТ.

Юбилеи, гастроли, фестивали

По его выражению, 246-й сезон с полным правом можно назвать "сезоном юбилеев". Среди юбиляров он назвал балетмейстера, народного артиста СССР Юрия Григоровича, которому 2 января 2022 года исполнится 95 лет. "Замечательному танцовщику, народному артисту СССР Михаилу Лавровскому исполнится 80 лет, также 80 лет исполнится оперной певице, народной артистке СССР Маквале Касрашвили, 70-летие отметит известная танцовщица, народная артистка СССР Людмила Семеняка", - перечислил Урин. Важной датой, по его словам, станет 95-летие со дня рождения выдающейся певицы, народной артистки СССР Галины Вишневской.

Что касается гастрольных планов, то, как сообщил Урин, 13-14 сентября гастроли балетной труппы и оркестра проходят в Самаре. 16-17 сентября состоится гала-концерт солистов оперы, балета и оркестра в Нижнем Новогороде. "Выступления артистов Большого театра входят в программу празднования 800-летия со дня основания Нижнего Новгорода", - уточнил гендиректор ГАБТ. "До конца 2021 года планируются гастроли в Челябинске, а весной 2022 года снова поедем в Самару, где будет исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Прорабатывается возможность поездок за рубеж", - проинформировал он.

"Одно из главных событий сезона - Международный фестиваль DanceInversion, который с 20 сентября по 17 ноября пройдет в Москве. В этом году гостями фестиваля станут пять компаний из разных стран: Германии, Франции, Италии, Великобритании. Их выступления пройдут на четыре площадках столицы: это Новая сцена Большого театра, МАМТ, Театр наций и Геликон-опера", - перечислил руководитель ГАБТ.

По словам Урина, продолжится сотрудничество Большого театра с выдающимся певцом Пласидо Доминго. "В ноябре в ГАБТ впервые пройдет Международный вокальный конкурс Пласидо Доминго "Опералия", - проанонсировал он.

Как отметил Урин, в 246-м сезоне продолжит работу Молодежная балетная программа. "Большой театр и компания "Ингосстрах" провели второй отборочный тур. В нем приняли участие семь человек. Они были отобраны заочно по заявкам, присланным со всей России. На очном отборе мастерство молодых танцовщиков оценивал художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев. В результате все конкурсанты были приняты. На протяжении всего обучения компания "Ингосстрах" будет выплачивать им стипендию, а Большой театр возьмет на себя расходы по проживанию", - сказал Урин. "Конечно, это хорошее дело, и оно получит дальнейшее развитие. Как и Молодежная оперная программа, которая существует у нас уже более 10 лет", - заключил руководитель Большого театра.