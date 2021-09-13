Оливия Родриго получила награду телеканала MTV в номинации "Песня года"

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Оливия Родриго, 18-летняя певица из Калифорнии, удостоилась награды MTV Video Music Awards (MTV VMA) в номинации "Песня года" за композицию Drivers License. Трансляция церемонии ведется в прямом эфире телеканала MTV.

"Это самый волшебный год в моей жизни", - сказала она после награждения и посвятила свою победу "всем девочкам, которые сочиняют песни на полу в спальне". Победителя в номинации объявляла певица Мадонна.

За награду с Родриго боролись дуэт Майкла Иана Ольмо (iann dior) и Голдена Лэндиса фон Джонса (24kGoldn) с песней Mood, рэп-дуэт Silk Sonic с композицией Leave The Door Open, южнокорейская кей-поп группа BTS с песней Dynamite, поп-певица Дуа Липа и ее композиция Levitating, а также Меган Пити (Megan Thee Stallion) и Белькалис Марленис Альманзар, известная как Cardi B, с песней WAP.

В этом году премия телеканала, которому исполнилось в августе 40 лет, вернулась к своему привычному формату - все награждения проходят на крытой спортивной арене Barclays Center в Бруклине в присутствии фанатов.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.