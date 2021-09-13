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Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил российский кинопрокат в выходные

Он собрал 137,2 млн рублей с 9 по 12 сентября
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Американский фантастический боевик "Шан-Чи и легенда десяти колец" стал лидером российского проката, собрав 137,2 млн рублей за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 9 по 12 сентября.

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Американский фантастический боевик режиссера Дестина Дэниела Креттона "Шан-Чи и легенда десяти колец" компании Marvel Studios вышел в российский прокат 2 сентября. По сюжету мастер боевых искусств Шан-Чи оказывается втянут в интриги таинственной организации "Десять колец".

Второе место по кассовым сборам занял американский фильм ужасов "Злое" режиссера Джеймса Вана, собравший 51,2 млн рублей за уик-энд.

На третьей строчке рейтинга оказался американский мультфильм "Босс-молокосос 2" режиссера Тома МакГрата, собравший 49,7 млн рублей за уик-энд. 

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