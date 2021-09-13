Алексей Попогребский снимет фильм "Самая большая луна" о людях с необычными способностями

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Попогребский приступил к съемкам фэнтези-фильма "Самая большая луна" о сверхлюдях, которые умеют управлять человеческими эмоциями, работа продлится до декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании "План 9".

"Самая большая луна" - проект мечты, к которому я иду уже несколько лет. В нем, пожалуй, впервые наиболее интересным образом переплетаются мои специальности: образование психолога и работа кинорежиссером и сценаристом", - рассказал Попогребский, чьи слова привели в пресс-службе.

Фильм расскажет об эмерах - сверхлюдях, способных управлять человеческими эмоциями. Они не чувствуют боли и не способны любить по-настоящему. Однажды их мир оказывается под угрозой, и главный герой отправляется на поиски избранной, которая может всех спасти. Это четвертая совместная работа Попогребского с продюсером Романом Борисевичем.

"Мне кажется, у зрителей огромный голод по подобным историям. Мы видим, что молодое поколение живет и мыслит чувствами. Вопросы выстраивания отношений, доверия между партнерами, преодоления эмоциональных травм - вот что находится на острие нашего времени (а пандемия только усилила это). Здесь есть задел на целый цикл историй, и мы надеемся, что "Самая большая луна" станет визуально интересным, эмоционально вовлекающим и крайне заметным событием, которое создаст почву для появления сиквела, а может, даже нескольких", - добавил режиссер.

Съемки проекта продлятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до декабря. Фантастический мир создатели планируют воплотить с помощью спецэффектов и уникальной технологии внутрикадровой проекции - 3D-mapping. "Попогребский и Елена Ванина написали увлекательный и динамичный сценарий, полный романтических и захватывающих приключений. Кроме того, Алексей интересуется современными технологиями и разными технологическими аспектами кинопроизводства, что помогает ему в разработке интересного и необычного визуального ряда картины", - отметил Борисевич.

Роли в картине исполнят Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес, Таша Цветкова и другие артисты. Фильм снимается при поддержке Фонда кино и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм".